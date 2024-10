São Paulo terá sol, calor e pancadas isoladas de chuva nesta quinta-feira (17)

Na véspera da chegada da frente fria que promete mudar o tempo na região metropolitana de São Paulo, como previu a Defesa Civil estadual em alerta, a região terá uma quinta-feira (17) de sol e calor, com expectativa de chuva rápida à tarde em alguns lugares.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, os termômetros devem variar entre mínimas de 17°C de madrugada e máximas que podem chegar aos 31°C, com índices de umidade atingindo valores próximos aos 35%.

No final da tarde, porém, a chegada da brisa marítima vai causar aumento de nebulosidade e pode provocar chuvas na forma de pancadas rápidas e isoladas.

No litoral paulista, a previsão indica muita nebulosidade com temperaturas amenas. A máxima não deve passar dos 24°C, enquanto as mínimas ficarão nos 20°C. Na Baixada Santista, a previsão mostra a chance de pancadas isoladas de chuva durante a tarde, mas à noite não deve chover.

No litoral norte, a chuva deve chegar na parte da manhã, também com pancadas isoladas. À tarde o tempo volta a abrir e não chove, assim como à noite.

No interior do estado, o tempo deve ficar firme, com o sol entre poucas nuvens e calor acima dos 30°C em quase todas as regiões. Em Campinas, por exemplo, os termômetros devem marcar 32°C. Em Ribeirão Preto, 34°C; em São José do Rio Preto, 36°C; e em Presidente Prudente, 37°C.

Na sexta-feira (18), o cenário meteorológico mudará em todo o estado, com a chegada da frente fria. Assim, a chuva deve ganhar força em virtude do avanço de instabilidades, que estão associadas à circulação de ventos em níveis mais elevados da atmosfera, e da circulação de umidade sobre a faixa leste do estado.

“Esse combo de instabilidade mais umidade vai favorecer a ocorrência de pancadas de chuva mais generalizadas sobre a capital paulista. Definido isso, até o momento, estamos observando, sim, condição para pancadas mais fortes e até mesmo eventuais temporais -com potencial para fortes ventos- avançando sobre São Paulo nesta sexta-feira”, destaca Vitor Takao Suganuma, meteorologista da Climatempo, enfatizando, porém, que é apenas uma previsão que precisa ser conferida no dia.

“Esses eventos mais severos são sim, por muitas vezes, acompanhados de fortes rajadas de vento. Mas isso não significa que necessariamente todo evento de temporal e/ou chuva forte virá acompanhado por ventos de 100 km/h.”