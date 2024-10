São Paulo terá sexta (11) chuvosa antes de fim de semana com temperaturas em queda

O “sextou” em São Paulo será molhado. Deve chover na capital paulista durante toda esta sexta-feira (11), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) são esperados 13 mm. O aguaceiro chega acompanhado de raios.

A mínima fica em 19° C, enquanto a máxima vai a 30 °C.

Chuva e calor, porém, estão com seus dias contados na cidade. A partir da noite de sábado (12), quando a mínima vai a 18 °C e a máxima, a 28 °C, as temperaturas caem e a precipitação acaba.

A madrugada de domingo (13) será, de acordo com a previsão do Inmet, gelada, com 15 °C. Ao longo do dia não esquenta muito, e os termômetros devem parar nos 20 °C. Não há expectativa de chuva.

O friozinho segue na segunda-feira (14), com a mesma mínima do dia anterior, máxima de 22 °C, e tempo firme, mas deve voltar a esquentar na terça-feira (15), com os termômetros oscilando entre 18 °C e 29 °C e clima seco.

A chuva nesta sexta não é esperada somente na capital. A passagem de uma frente fria deverá provocar pancadas de média e forte intensidades em toda na região metropolitana de São Paulo e partes do interior. O Inmet emitiu um alerta amarelo, intermediário, de perigo potencial para tempestade.

Segundo a Defesa Civil paulista, até sábado, essa instabilidade poderá também fortes rajadas de vento no estado, de até 60 km/h, além de queda de granizo.

“As mudanças climáticas têm contribuído para a alteração dos ciclos naturais e esse cenário resulta em eventos climáticos extremos, que exigem atenção especial da população”, diz o órgão em nota. “Evite áreas arborizadas durante a tempestade, devido ao risco de quedas de árvores. e jamais enfrente áreas alagadas ou com enxurradas”, segue.

As previsões de acumulados de chuva variam entre as regiões, com estimativas que incluem até 100 mm na Serra da Mantiqueira, no litoral norte e nas regiões de Presidente Prudente e Araçatuba.

Na Grande São Paulo e na Baixada Santista, o acumulado deve chegar a 80 mm.