São Paulo terá pela primeira vez partida da NFL

A cidade de São Paulo vai receber uma partida da NFL (Liga de Futebol Americano), pela primeira vez, em 2024. O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes nesta quarta-feira (13), diretamente de Dallas, nos Estados Unidos, onde ele assinou o contrato para trazer um jogo da temporada do ano que vem para ser disputada na capital. A data da partida será assinada em maio de 2024.

“Estou muito feliz de estar aqui em Dallas, fechamos essa parceria, o contrato, que vai ter NFL em São Paulo, em 2024, é a primeira vez que vai esse jogo importante lá na América do Sul e que vai gerar muito emprego, muita renda”, disse Nunes logo após assinar o contrato com a NFL, durante o Encontro Anual dos 32 Clubes, com o comissário da Liga, Roger Goodell.

“O anúncio oficial com as partes envolvidas nesse contrato envolvendo NFL e a Prefeitura de São Paulo, com a participação do comissário Roger Goodell e os 32 donos dos 32 times, é um momento marcante não só para a cidade de São Paulo, não só para o Brasil, mas para toda a América do Sul”, disse o presidente da SPTuris, Gustavo Pires.

O prefeito ainda destacou a audiência desse esporte no país. “O Brasil é o terceiro país no mundo em número de fãs. Estou muito feliz. Você que é fã vai poder ir lá assistir. Além disso, será televisionado para vários países, com esse jogo importante, São Paulo sempre se destacando como uma grande referência internacional de várias atividades, inclusive na área esportiva”, afirmou.

Ao assinar o contrato, o prefeito recebeu um capacete customizado, equipamento que é utilizado pelos atletas durante os jogos.

O NFL São Paulo será realizado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em Itaquera, na Zona Leste. A Arena foi a escolhida na capital por apresentar as dimensões adequadas para a realização do jogo.

A cidade de São Paulo desbancou concorrentes de peso: Rio de Janeiro, Barcelona e Madri. Além da estrutura que a cidade oferece, o número expressivo de fãs desse esporte foi decisivo para a escolha.

Outras cidades que estão ou estiveram no calendário da NFL são Londres, Munique, Cidade do México, Toronto e Frankfurt. As negociações para trazer a partida oficial começaram em 2022, após manifestação formal da cidade de São Paulo. Neste ano, foram feitas reuniões e vistorias de itens como mobilidade, hospitalidade, segurança e infraestrutura, não só da cidade, mas dos possíveis locais dos jogos e centros de treinamentos.

A expectativa é de que ao menos 10 mil americanos apaixonados por futebol americano venham à capital paulista para assistir ao jogo.

Para escolher a Arena do Corinthians, a NFL levou em consideração fatores como o tamanho do gramado, o espaço no estacionamento para o chamado “tailgate” (churrasco e cerveja com a abertura dos porta-malas dos carros), a possibilidade de ativações dos patrocinadores e a necessidade de adaptação dos vestiários e camarotes, que devem ser parecidos aos utilizados nos Estados Unidos.

A capital paulista faz parte da expansão mundial da “NFL International Series”, que teve início em 2007. Segundo estimativas da Liga, há no Brasil 38,3 milhões de pessoas que se declaram fãs da modalidade, atrás apenas do México, com 39,6 milhões, e dos Estados Unidos.