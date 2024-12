São Paulo terá Natal quente com pancadas de chuva

Na quarta-feira, dia 25 de dezembro, a cidade de São Paulo apresenta um clima caracterizado por temperaturas elevadas e a expectativa de chuvas à tarde. De acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, a máxima para o dia deve atingir 28°C, enquanto a mínima ficará em torno de 19°C.

A umidade relativa do ar deve oscilar em torno de 55%, criando condições propícias para a ocorrência de pancadas de chuva no final do dia, com possibilidade de intensidade moderada a forte, especialmente durante a noite.

A partir da quinta-feira, 26 de dezembro, há uma previsão de queda nas temperaturas. A máxima prevista para este dia é de 24°C, enquanto a mínima será de 20°C. As chances de chuvas continuam, afetando não apenas a capital, mas também a Grande São Paulo. A umidade relativa do ar deverá aumentar significativamente, alcançando níveis em torno de 75%.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que essa tendência de temperaturas amenas deve persistir até sábado, dia 28. Durante esse período, os termômetros devem marcar uma máxima em torno de 25°C.

Para as previsões específicas: