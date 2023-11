São Paulo terá domingo (26) com chuvas isoladas e céu nublado

O domingo (26) do paulistano deverá ser marcado por muitas nuvens e chuvas isoladas durante quase todo o dia, aponta o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo o órgão do Ministério da Agricultura e Pecuária, a temperatura deverá oscilar entre 15ºC e 22ºC na cidade de São Paulo.

A chuva e a queda na temperatura, sentida neste sábado (25) e que deve continuar com menor intensidade no domingo, são reflexos de uma frente fria que na sexta-feira (24) passou com força anormal para essa época do ano.

Apesar de a previsão apontar para uma pequena alta na temperatura (que poderá chegar a 27ºC na quarta-feira, 29), a tendência é que a chuva continue nos próximos dias na região metropolitana de São Paulo.

A Baixada Santista também terá chuva durante todo o domingo, de acordo com o Inmet. Assim como na capital paulista, em Santos os termômetros poderão marcar até 25ºC,

No litoral norte, o sol não deve conseguir superar o céu fechado. De acordo com o instituto, o dia deverá ser com muitas nuvens, chuva e vento fraco.

Na sexta, o Inmet chegou a colocar o litoral paulista em alerta amarelo para riscos de alagamentos por causa de chuva forte.

No interior, o ar frio está conseguindo chegar até no interior paulista e aliviar o calorão dos últimos dias.

Muitas áreas do estado vão ter madrugadas frescas, com temperaturas abaixo dos 20°C, o que não vinha ocorrendo, lembra a meteorologista Josélia Pegorin, da Climatempo.

A previsão é de calor em meio a um dia chuvoso no oeste e no norte do estado. Em Presidente Prudente, a temperatura deve alcançar 31ºC no início da tarde, apesar da tendência de se ter pancadas de chuvas e trovoadas.

Em Ribeirão Preto, os termômetros podem chegar aos 30°C, também com céu fechado.

VEJA COMO FICA A PREVISÃO DO TEMPO EM SP

Município Domingo (26) Segunda (27)

São Paulo 15ºC/22ºC (chove) 17ºC/24ºC (chove)

*Baixada Santista*

Bertioga 16ºC/25ºC (chove) 18ºC/27ºC (chove)

Guarujá 21ºC/24ºC (chove) 22ºC/28ºC (chove)

Santos 18ºC/25ºC (chove) 19ºC/28ºC (chove)

Praia Grande 20ºC/25ºC (chove) 21ºC/26ºC (chove)

*Litoral norte*

Caraguatatuba 17ºC/25ºC (chove) 19ºC/26ºC (chove)

Ilhabela 19ºC/26ºC (chove) 20ºC/25ºC (chove)

São Sebastião 17ºC/24ºC (chove) 19ºC/27ºC (chove)

Ubatuba 16ºC/24ºC (chove) 18ºC/26ºC (chove)

*Interior*

Araçatuba 20ºC/32ºC (chove) 21ºC/33ºC (chove)

Araraquara 19ºC/31ºC (chove) 21ºC/32ºC (chove)

Barretos 21ºC/30ºC (chove) 23ºC/33ºC (chove)

Bauru 18ºC/28ºC (chove) 20ºC/30ºC (chove)

Campinas 17ºC/25ºC (chove) 19ºC/29ºC (chove)

Presidente Prudente 18ºC/31ºC (chove) 20ºC/32ºC (chove)

Ribeirão Preto 21ºC/30ºC (chove) 22ºC/31ºC (chove)

São José do Rio Preto 21ºC/29ºC (chove) 22ºC/31ºC (chove)

São José dos Campos 15ºC/22ºC (chove) 17ºC/28ºC (chove)

Fonte: Inmet