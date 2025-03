São Paulo terá “arrastão do frevo” neste sábado (8) com maestro Spok

Com uma orquestra de 20 músicos e passistas de frevo, o maestro Spok, instrumentista e arranjador líder da Spok Frevo Orquestra, vai estrear no carnaval paulista, neste sábado, 8, no bairro do Ipiranga, com o seu bloco Jornada nas Estrelas. Depois de se apresentar no carnaval do Recife e lançar o bloco também em Brasília, o artista tocará pela primeira vez na folia paulista. Spok é um dos responsáveis pela modernização e projeção do frevo no cenário nacional e internacional, aproximando o frevo do jazz e renovando o gênero pernambucano.

Batizado de Jornada nas Estrelas, o bloco partirá da frente do Esquina Aroeira, com concentração marcada para as 14h, prometendo levar o ritmo contagiante do frevo ao público paulistano no pós-Carnaval. Com um repertório marcado pelos grandes sucessos do frevo, que fazem do Carnaval de Olinda e Recife um grande espetáculo popular, o maestro Spok, acompanhado de músicos pernambucanos e da Frevo Bixiga Orquestra, convidam os foliões a embarcarem nessa jornada musical. O evento é uma oportunidade imperdível para quem deseja sentir a energia única do frevo e celebrar o encerramento da temporada carnavalesca com muita dança e alegria.

“Levar o Jornada nas Estrelas para São Paulo é levar o frevo além das fronteiras de Pernambuco e compartilhar a nossa tradição e pluralidade. O frevo tem uma força única. Não há quem fique parado quando os metais começam a tocar. Espero que São Paulo possa experimentar o que é o arrastão do frevo com o nosso bloco Jornada nas Estrelas”, disse o maestro Spok.

Spok, cujo nome de batismo é Inaldo Cavalcante de Albuquerque, revolucionou o frevo ao incorporar elementos do jazz, sem perder a essência vibrante e frenética que caracteriza o ritmo nascido nas ruas do Recife. Seu trabalho tem sido fundamental para renovar o interesse pelo frevo e garantir que novas gerações tenham contato com essa expressão cultural genuinamente brasileira.

O frevo já é Patrimônio Imaterial da Humanidade, reconhecido pela UNESCO, e agora ganha mais um capítulo importante em sua história. No dia 8 de março, São Paulo terá a chance de se render ao ritmo frenético e à animação dos blocos de rua tão característicos das ladeiras de Olinda e do Recife Antigo, bem como à genialidade do maestro Spok. O convite está feito: que a festa comece e que a folia seja estrelada!

Serviço:

Bloco Jornada nas Estrelas

Concentração: Bar Esquina Aroeira, rua Dr. Mário Vicente, 1638, Ipiranga

A partir das 14h. Sábado 8 de março de 2025