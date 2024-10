São Paulo tem previsão de chuva forte e vento até o fim de semana

A passagem de uma frente fria deverá provocar pancadas de chuva de média e forte intensidades na região metropolitana de São Paulo na tarde desta quinta-feira (10).

Segundo a Defesa Civil paulista, até sábado (12), essa instabilidade poderá provocar chuvas intensas e fortes rajadas de vento no estado.

As previsões de acumulados de chuva variam entre as regiões, com estimativas que incluem até 100 mm na Serra da Mantiqueira, no litoral norte e nas regiões de Presidente Prudente e Araçatuba.

Na Grande São Paulo e na Baixada Santista, o acumulado de chuva deverá chegar a 80 mm.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestade, válido até esta quinta-feira para o norte e noroeste de São Paulo, além do extremo sul do estado. Há chance de ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo.

Entre as regiões que estão sob o alerta amarelo do órgão federal estão as de Araçatuba, São José do Rio Preto e São Carlos.

A região de Rio Preto era uma das afetadas por queimadas, segundo boletim divulgado no início da noite desta quarta-feira (9), pela Defesa Civil. Um avião chegou a ser usado para apagar as chamas em Nova Granada, cidade que tem previsão de pancadas de chuva o dia todo, o que pode amenizar a situação, apesar do forte calor a previsão aponta que termômetros podem chegar a 38°C.

Na capital paulista, a temperatura deverá oscilar entre 17°C e 24°C nesta quinta-feira.

Para esta sexta (11), a propagação de uma outra frente fria deve provocar chuva forte, com potencial para formação de alagamentos, afirma o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo. A máxima voltará a se aproximar dos 30°C, mas a temperatura cai no fim de semana —de acordo com o Inmet, não deve passar de 21°C no domingo (13).

“As mudanças climáticas têm contribuído para a alteração dos ciclos naturais e esse cenário resulta em eventos climáticos extremos, que exigem atenção especial da população”, diz a Defesa Civil paulista, em nota.

“Evite áreas arborizadas durante a tempestade, devido ao risco de quedas de árvores. e jamais enfrente áreas alagadas ou com enxurradas”, orienta o órgão estadual.