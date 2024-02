São Paulo tem pendências financeiras com James Rodríguez

O São Paulo está devendo para o colombiano James Rodríguez, segundo apurou o UOL.

A reportagem ouviu que o clube tem “pendências financeiras” com James. Recentemente, o diretor de futebol Carlos Belmonte, em entrevista à ESPN, afirmou que o clube havia quitado todos os direitos de imagem e salários em atraso em 22 de janeiro.

O colombiano chegou ao Tricolor livre no mercado e assinou um vínculo com bonificação diluída ao longo do contrato, com início em janeiro deste ano, conforme informou o UOL com exclusividade.

Fontes dentro do clube não consideram que a dívida tenha tido influência na decisão de James de não viajar a Belo Horizonte. O colombiano chegou a ser relacionado por Carpini, mas em conversa com o treinador ficou definido que ele não iria para o jogo. Ainda assim, James não quis acompanhar a delegação como fez, por exemplo, Rodrigo Nestor.

Dentro do clube, acredita-se que James ainda precisa se adaptar ao São Paulo. O colombiano precisa aumentar sua intensidade em campo para poder atuar dentro do que o Tricolor imagina no futebol brasileiro.