São Paulo tem o mês de junho mais seco em 29 anos

Com menos de um milímetro de chuva em junho, São Paulo tem tempo seco há 22 dias. Esse número significa meio por cento da média de chuva prevista para o mês, que é de quase 50 milímetros. A informação é do CGE – Centro de Gerenciamento do Clima – que iniciou as medições em 1995.

Para complicar, os meteorologistas apontam que a secura ainda vai continuar atingindo a cidade. É que uma massa de ar seco permanece estacionada sobre boa parte da região central do Brasil. Essa condição inibe a formação de nuvens.

De acordo com previsão do Climatempo, o tempo seco deve permanecer nos próximos 15 dias, com máximas que devem chegar a 31 graus na próxima segunda-feira (24).

Cuidados com a saúde

Por causa da baixa umidade relativa do ar, que vai variar de 20% a 30%, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta: o tempo seco pode provocar problemas de saúde como garganta irritada, sangramento nasal, doenças respiratórias, como rinite, asma, dor de cabeça, sensação de areia nos olhos e pele ressecada.

Para esses períodos, é recomendado que se evite exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 16h; umidificar o ambiente com vaporizantes, toalhas molhadas e recipientes com água. Também deve-se permanecer em locais protegidos do Sol, sempre que possível; e beber bastante água.