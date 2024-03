São Paulo tem o menor número de roubos da história em fevereiro

O Estado de São Paulo registrou o menor número de roubos em geral da série histórica para fevereiro. O dado revela a atuação integrada das forças de segurança na prevenção dos crimes patrimoniais, em especial, aqueles com grave ameaça.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a redução chegou a 10,7%, passando de 18.418 ocorrências, para 16.455 casos neste ano — os números incluem os delitos de carga e assaltos a bancos. É a 11ª queda consecutiva nessa modalidade de crime no território paulista.

“Nosso trabalho foi direcionado para combater os crimes contra a vida e os patrimoniais e, como resultado, estamos observando essa queda progressiva nos indicadores criminais”, observou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Ainda conforme o secretário, houve uma intensificação no patrulhamento em todo o estado, principalmente, em pontos críticos com base nos indicadores criminais aliado à inteligência policial, “resultando na queda que observamos”. Derrite prosseguiu: “Vamos continuar combatendo o crime organizado com foco na desarticulação da cadeia ilícita, com a identificação do caminho que a mercadoria roubada percorre chegando aos receptadores. Assim, faremos com que o crime deixe de compensar em São Paulo.”

Os roubos de veículos também atingiram o menor patamar da série histórica para o mês no estado. As ocorrências caíram de 2.945, em fevereiro do ano passado, para 2.259 no mesmo mês de 2024, uma redução de 23,3%.

Já os furtos em geral, que incluem os de carga, tiveram variação positiva de 2,4%, chegando a 45.042 no território paulista. Os furtos de veículos passaram de 6.974 para 7.199.

No mês passado, houve 216 homicídios dolosos, seis a menos na comparação com fevereiro do ano anterior. Houve também 16 latrocínios — roubos seguidos de morte —, cinco casos a mais no comparativo.

Produtividade

As ações das polícias Civil e Militar resultaram no aumento de prisões e de apreensões de armas e veículos no segundo mês do ano no estado paulista.

A polícia prendeu e apreendeu 16.349 infratores, 4,8% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Já os veículos recuperados passaram de 3.308 para 4.434, crescimento de 34% no comparativo.

Foram retiradas das ruas 1.260 armas de fogo ilegais no mês, 36,5% a mais em relação a 2023. Além disso, em fevereiro a polícia apreendeu 14,5 toneladas de drogas, sendo quase 3 somente de cocaína.