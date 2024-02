São Paulo tem o maior valor de exportações do agronegócio brasileiro em janeiro

Iniciando 2024, o estado de São Paulo foi o principal exportador do agronegócio brasileiro, representando 18,9% das exportações de todo o país. As vendas para o exterior, em janeiro, totalizaram US$ 2,22 bilhões, um aumento de cerca de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento foi realizado com base nas informações do sistema Agrostat, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O principal setor exportador do agronegócio brasileiro em São Paulo foi o complexo sucroalcooleiro, que incluem, por exemplo, o açúcar de cana e o álcool. Somente em janeiro, o somatório dessas commodities foi de US$ 935,5 milhões. Na sequência, estão as exportações de carnes e sucos, com US$ 249,7 milhões e 241,6 milhões, respectivamente.

No Sudeste, o valor total de exportações ultrapassou US$ 3,5 bilhões. Neste contexto, o ranking é liderado pelas exportações do complexo sucroalcooleiro (US$ 1,14 bi), café (US$ 752,7 mi) e produtos florestais (US$ 394,1 mi). Na região, depois de São Paulo, estão: Minas Gerais (US$ 1,07 bi); Espírito Santo (US$ 2039,2 mi); e Rio de Janeiro (US$ 15,5 mi).

Em todo o Brasil, as exportações de produtos do agronegócio foram de US$ 11,72 bilhões em janeiro de 2024. Um valor recorde para o histórico do mês, com alta de 14,8%, o que equivale o incremento de US$ 1,51 bilhão em relação a janeiro de 2023.

Divulgação/Mapa

EXPORTAÇÕES EM 2023

As exportações brasileiras do agronegócio bateram recorde em 2023, atingindo US$ 166,49 bilhões. A cifra foi 4,8% superior em comparação a 2022, o que representa um aumento de US$ 7,62 bilhões. Dessa forma, o agronegócio foi responsável por 49% da pauta exportadora total brasileira em 2023. No ano anterior, a participação foi de 47,5%.

Os setores do agronegócio que mais exportaram foram: complexo soja (US$ 67,3 bi); carnes (US$ 23,5 bi); complexo sucroalcooleiro (US$ 17,4 bi); cereais, farinhas e preparações (US$15,5 bi) e produtos florestais (US$14,3 bi). Em conjunto, esses setores destacados representaram 82,9% das vendas do setor em 2023.