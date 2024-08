São Paulo tem noite de estreias com joias sob olhares milionários da Europa

A nova geração de Cotia começa a ganhar espaço no São Paulo.

William Gomes, 18 anos, e Henrique Carmo, 17, já despertam interesse de grandes clubes europeus. Os dois se destacaram no sub-17 e ‘pularam’ o sub-20 direto ao profissional.

As ofertas já recebidas pelo São Paulo ficaram na casa dos 9 milhões de euros (R$ 56,2 milhões). Os valores foram revelados por Carlos Belmonte em entrevista ao canal do Arnaldo e do Tironi.

Henrique é monitorado há mais de um ano pelo Bayern de Munique. Os alemães enviaram observadores para acompanharem o jogador de perto e estão atentos à evolução do jovem.

William já recebeu uma oferta da Roma, rejeitada pelo São Paulo. O Spartak (RUS) também tem interesse no jovem.

Ambos estão negociando renovação de contrato com o São Paulo. William tem vínculo até fevereiro de 2026, enquanto Henrique tem contrato até dezembro de 2025.