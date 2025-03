São Paulo tem carnaval com sertanejo, rock, eletrônico, música latina e reggae

A pluralidade de ritmos e estilos também é uma das marcas do Carnaval de Rua 2025 de São Paulo. As características dos blocos, que desfilam por todas as regiões da cidade, ressaltam a grandiosidade e diversidade da maior cidade da América Latina, que recebe gente de todos os lugares do mundo e teve uma megaestrutura montada pela Prefeitura para tornar a festa ainda melhor.

Rock, música latina, eletrônica, rap, pop, forró, sertanejo, reggae democratizam a festa e acolhe a todos. O produtor do bloco Súbete, Rafael Takano, que desfilou nesta terça-feira (4) na Praça Dom Orione, na Bela Vista, resume bem essa mistura de ritmos. “São Paulo é uma cidade gigante com muitas pessoas, é uma megalópole, é uma das maiores do mundo, e é isso, tem espaço, tem público pra tudo, tem mercado pra todo mundo”, disse Takano, ressaltando que, além de oferecer uma festa de qualidade gratuitamente, o bloco ainda é uma oportunidade para os imigrantes desfrutarem mais da cidade.

“O Carnaval de Rua de São Paulo tem uma diversidade enorme de blocos com os mais variados estilos musicais. A maioria tem o samba como ritmo principal, e alguns acabam misturando outros gêneros, como axé, pop, MPB, agradando todos os tipos de público. Temos ainda blocos com foco em música eletrônica, sertaneja, internacional, rock, funk, pagode, emo, com tema infantil e outros. Assim reforçamos uma festa para todas as idades e gostos musicais, um evento democrático e inclusivo”, ressaltou o presidente da SPTuris, Gustavo Pires.

O pré-carnaval já teve muito axé, pagode e funk com os blocos que levaram de graça para a avenida gigantes da música brasileira, como Alceu Valença, Salgadinho, Tiago Abravanel, Luísa Sonza, Jorge Aragão.

“Eu fui ao do Alceu, agora vim curtir o de eletrônico e amanhã estou vendo um outro mais para o rock. Carnaval é isso, diversão. Acho sensacional que a Prefeitura nos proporcione essa diversidade que é o Carnaval de São Paulo”, disse o analista de dados Rafael Alencar, 29 anos.

Já no carnaval, neste final de semana, teve Michel Teló, Pocah, Pabllo Vittar e Di Ferrero. “Na semana passada fui para o bloco da Luísa Sonza e hoje na Pabllo. Eu acho isso incrível, pois muitas vezes as pessoas não conseguem ir a shows como esse, e ter isso, de graça, é uma oportunidade muito boa que temos que aproveitar”, disse Wellington Ramos 25 anos.

As foliãs Juliana, 38, e Francine, 33, elogiaram a diversidade de ritmos durante o desfile do Bloco Dre Tarde, que levou a música eletrônica do DJ. Dre Guazzelli para a Vila Olímpia. “Eu acho muito bom, pois a gente acaba saindo em galera, às vezes vamos para um ritmo que não escutamos tanto, mas é carnaval, acabamos sempre curtindo, mas, sim, fica ainda melhor quando estamos curtindo com um ritmo que já estamos acostumados”, disse Juliana.

Quem também curtiu o domingo (5) foi o estudante Vandecy Coelho Lima, 20. “Eu preferi chegar mais cedo aqui no bloco da Pabllo para o Vou de Táxi, que também apresentou muitas músicas famosas e, olha, foi uma surpresa”.