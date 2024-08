São Paulo tem arte sacra, troca de figurinhas e batalha de rimas na agenda cultural

Entre os dias 31 de agosto e 6 de setembro, a programação cultural em todo o estado de São Paulo está recheada e diversa. Nos equipamentos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado, as atrações incluem: a nova exposição no Museu de Arte Sacra, que explora a importância da luz no espaço litúrgico; um encontro entre os amantes de futebol, no Pacaembu; e muito talento em uma batalha de rimas no Belenzinho. Já no interior, destaques para o “Acenando com Bandeira”, que une música e poesia, em Campos do Jordão; e muita Música Popular Brasileira, em Tatuí. Essas e mais atividades estão disponíveis na Agenda Viva SP.

Veja os detalhes:

Iluminai: A luz na Arte Sacra

Onde? Museu de Arte Sacra de São Paulo, na Avenida Tiradentes, 676 – Luz, São Paulo.

Museu de Arte Sacra de São Paulo, na Avenida Tiradentes, 676 – Luz, São Paulo. Quando? De terça-feira a domingo, das 09 às 17h.

A exposição explora a importância da luz no espaço litúrgico, destacando seu simbolismo e a teatralidade proporcionada pelo jogo de iluminação.

Em parceria com o Estúdio Sarasá e a D’Falco Vitrais, a mostra convida o público a refletir sobre a presença da luz no contexto religioso.

Ingressos até R$ 6,00 no link.

Encontro de colecionadores de figurinhas

Onde? Museu do Futebol, na Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu, São Paulo.

Museu do Futebol, na Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu, São Paulo. Quando? 31 de agosto, das 9h às 13h.

Um encontro entre colecionadores dos mais diversos tipos de objetos ligados ao futebol: figurinhas, botões, camisas, chuteiras, cachecóis, mini craques, tabelas, entre outros.

Gratuito.

Batalha de Rimas

Onde? Fábrica de Cultura Parque Belém, na Av. Celso Garcia, 2231 – Belenzinho, São Paulo.

Fábrica de Cultura Parque Belém, na Av. Celso Garcia, 2231 – Belenzinho, São Paulo. Quando? 31 de agosto, das 10h às 17h.

O evento de batalha de rimas nacionais reúne talentos em uma competição eletrizante de improvisação.

Com rimas afiadas e performances intensas, os participantes disputam o título de melhor rimador.

Gratuito.

Grupo de Choro do Conservatório de Tatuí

Onde? Conservatório de Tatuí, na Rua São Bento, 415 – Centro, Tatuí.

Conservatório de Tatuí, na Rua São Bento, 415 – Centro, Tatuí. Quando? 31 de agosto, das 20h às 22h.

Sob coordenação de Alexandre Bauab Júnior, o Grupo de Choro do Conservatório de Tatuí traz músicas tradicionais do estilo.

Gratuito.

Sessão cinema: A Noiva de Frankenstein

Onde? Fábrica de Cultura Vila Curuçá, na R. Pedra Dourada, 65 – Jardim Robru, São Paulo.

Quando? 6 de setembro, das 14h às 15h.

O Pontos MIS promove a formação e difusão cultural em São Paulo através de cinema, oficinas, palestras, exposições e gestão cultural.

Em “A Noiva de Frankenstein”, o Dr. Frankenstein é forçado a criar uma companheira para sua criatura original, resultando em uma nova e trágica figura. O filme explora temas de humanidade e monstros, com um toque de horror clássico.

Gratuito.

Domingo Musical no Felícia Leirner

Onde? Museu de Esculturas “Felícia Leirner”, na Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Museu de Esculturas “Felícia Leirner”, na Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão. Quando? 1 de setembro, das 11h às 12h.

O espetáculo literário “Acenando com Bandeira” traz uma fusão única de música e poesia, apresentando poemas do icônico poeta pernambucano Manuel Bandeira musicados pelo cantor e compositor baiano Nando Luz.

A proposta é envolver o público no universo poético de Bandeira, incentivando a apreciação de sua obra por meio da música.

Com um formato dinâmico, o show facilita a compreensão da poesia, integrando a música de Luz, a interpretação lírica da atriz Adriana Marques e a voz da cantora Alice Garcia.

Gratuito.

Imagens do Brasil colonial

Onde? Museus Casa Guilherme de Almeida, na R. Macapá, 187 – Perdizes; e Casa Mário de Andrade, na R. Lopes Chaves, 546 – Barra Funda, São Paulo.

Museus Casa Guilherme de Almeida, na R. Macapá, 187 – Perdizes; e Casa Mário de Andrade, na R. Lopes Chaves, 546 – Barra Funda, São Paulo. Quando? 31 de agosto, a partir das 14h.

A programação “Olhar estrangeiro” debate as representações do Brasil na Europa durante a colonização. Este tema também guia a 13ª edição do Transfusão, que começa em 31 de agosto.

No dia 31, às 14h, a visita “O Estrangeiro de Macunaíma” inicia no museu Casa Guilherme de Almeida, rico em obras de modernistas, e segue para a Casa Mário de Andrade, com a exposição “A origem de Macunaíma”.

Gratuito.

Inscrições no link.

Estética das periferias

Onde? Casa das Rosas, na Av. Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo.

Casa das Rosas, na Av. Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo. Quando? 31 de agosto, das 11h às 17h.

O “Encontro Estéticas das Periferias – arte e cultura nas bordas da metrópole” chega a sua 14ª edição com o tema das culturas indígenas e nordestinas nas periferias da cidade de São Paulo.

O evento com dezenas de atrações descentralizadas, tem uma programação periférica focada no universo do livro e literatura, como a oficina “Como publicar um livro” e a apresentação “Rosi Reis canta mulheres poetas do Ceará”.

Oficina: limite de 20 pessoas, com distribuição de senhas 30 minutos antes.

Apresentação: livre.

Gratuito.

XII Encontro Internacional de Música Antiga

Onde? Theatro São Pedro, na Rua Barra Funda, 171 – Barra Funda, São Paulo.

Theatro São Pedro, na Rua Barra Funda, 171 – Barra Funda, São Paulo. Quando? 01 de setembro, a partir das 17h.

O Encontro terá seu concerto de encerramento para celebrar este evento único no Brasil, com importante papel na preservação da cultura musical, desenvolvimento das alunas e dos alunos e formação de público.

O espetáculo é voltado para disseminar práticas interpretativas históricas e despertar, tanto nos músicos quanto no público, a riqueza dos repertórios dos séculos 17 e 18.

O concerto será também transmitido ao vivo gratuitamente pelo canal de YouTube da EMESP Tom Jobim, em: www.youtube.com/tjemesp.

Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

Dia Internacional da Mulher Indígena

Onde? Museu das Culturas Indígenas, na R. Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo.

Quando? 5 de setembro, das 18h às 20h.

Em memória, luta e resistência, no Dia Internacional da Mulher Indígena, o Estéticas das Periferias, em parceria com a RUA Consultoria, apresenta o documentário “Raízes Indígenas da Favela”.

Através de suas vozes, tecemos o futuro, fortalecemos a resistência e ampliamos as possibilidades de vida. Após a exibição, haverá um debate com a presença de Maria Pankararé.