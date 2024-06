São Paulo tem alerta de frio e pode registrar recorde de calor no mesmo dia

A possibilidade de temperatura e sensação térmica de 13°C – ou até menos -, no início da manhã, faz a Defesa Civil municipal adotar estado de atenção para baixas temperaturas nos bairros mais afastados da região central de São Paulo nesta terça-feira (18). Ao mesmo tempo, à tarde pode ser registrada o dia mais quente para um mês de junho na cidade.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima nesta terça poderá chegar a 29°C (no geral, a mínima deverá ser de 16°C).

Medições do instituto apontam que o dia quente mais para o mês foi em 8 de junho de 1992, quando a temperatura de 28,8ºC acabou registrada na estação meteorológica no Mirante de Santana, na zona norte do município.

A amplitude térmica – o frio pela manhã e o calor à tarde com grande diferença de temperatura – ocorre por causa da presença de um bloqueio atmosférico, massa de ar seco que há semanas cobre o centro do país e que vai continuar inibindo a formação de nuvens.

Segundo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura paulistana, nesta segunda-feira (17), as regiões de Capela do Socorro e Marsilac, na zona sul, tiveram 12°C. Ao mesmo tempo, o Inmet registrou no meio da tarde 28,6º na estação automática do Mirante de Santana – o índice seria atualizado com medição manual à noite.

“A combinação de falta de chuva e baixos índices de umidade são comuns nessa época do ano e colaboram para a piora da qualidade do ar nos grandes centros urbanos”, diz o CGE.

A capital paulista deverá ter mais um dia seco. O órgão municipal aponta que a umidade relativa do ar estará baixa nas horas mais quentes do dia, com percentuais próximos a ligeiramente abaixo dos 30%.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) informa que a umidade abaixo de 60% é prejudicial à saúde.

Nos últimos dias do outono —o inverno começa na próxima sexta-feira (21), São Paulo continuará tendo dias frios pela manhã, quentes à tarde e amenos à noite.

Na quarta-feira (19), a mínima prevista para o amanhecer é de 15°C, mas com possibilidade de termômetros marcarem menos nas regiões mais afastadas. À tarde, a tendência é de 28°C de máxima. O mesmo vale para quinta (20).