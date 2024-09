São Paulo supera 500 mil empresas ativas no setor de hotéis, bares e restaurantes

Dados divulgados nesta segunda-feira (30/9) pela Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp) mostram que o solo bandeirante superou a marca de 500 mil empresas do setor ativas. O volume representa 7,7% do total de empreendimentos dos mais variados segmentos funcionando em território paulista, que chegou a 6,4 milhões em agosto deste ano.

A relevância desta seara também pode ser aferida pela capacidade de geração de emprego no maior estado do Brasil. Com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), São Paulo tem pouco mais de 709 mil empregos formais ativos. Incluindo as vagas informais, extras e as temporárias, o volume chega a 1,4 milhão de postos de trabalho em exercício.

O levantamento do Núcleo de Pesquisas e Estatísticas (NPE) da Fhoresp aponta, ainda, que, a marca de meio milhão de empresas ativas do setor é inédita. O estudo tem como base dados fornecidos pelo Mapa de Empresas, do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que reúne entidades representativas das 27 Juntas Comerciais do País.

Em números absolutos, São Paulo tem, atualmente, mais de 502, 4 mil empresas em funcionamento na seara de hotéis, restaurantes, bares e similares, abrangendo matrizes, filiais e Microempreendedores Individuais (MEIs).

O estudo da Fhoresp mostra que, entre dezembro de 2023 e agosto de 2024, a quantidade de empresas ativas do segmento apresentou incremento de 12,7% – porcentagem similar ao observado no total de negócios – que foi de 12,2%.

Já em serviços de alimentação, que reúne um total de 471.271 empresas ativas, representando 93,8% do total do setor no estado de São Paulo, a concentração de empreendimentos no escopo da Federação é destaque pela abrangência, que impacta, diretamente, no consumo das famílias.

Em segundo lugar, estão as empresas de serviços de alojamento, com 8.788 negócios ativos, representando 1,7% do segmento.

Em terceiro lugar, estão as padarias e confeitarias que, com 4.433 negócios ativos, integram o ranking com 4,5% do volume total empresarial do setor. Por último, discotecas, danceterias, salões de dança e similares somam 404 empresas ativas em São Paulo, nas quais participam apenas com 0,1% do setor de abrangência da Fhoresp.

O diretor-executivo da Federação, Edson Pinto, destaca que, entre 2019, período pré-pandêmico (Covid-19), e agosto de 2024, a quantidade de empresas ativas dedicadas aos serviços de hotéis, restaurantes, bares e similares no estado de São Paulo mais que duplicou, passando de 217.485 para 502.403 negócios:

“Este panorama mostra a pujança do segmento, que sofre, até hoje, com os prejuízos causados pelas restrições sanitárias impostas pelo Novo Coronavírus, mas que é resiliente e tem em sua essência a inovação e o empreendedorismo”.

Nesta análise temporal, com um crescimento de 137,4%, as empresas de alimentação foram as que mais contribuíram com o forte dinamismo do setor. Em segundo lugar, se destacam as padarias e confeitarias, com um crescimento de 81,9% no mesmo período. Já os negócios dedicados a alojamento tiveram incremento de 29,45%.

Discotecas e danceterias também apresentaram desempenho significativo, de 51,3%, mas, pela limitada participação no acumulado total, não foram determinantes na dinâmica do segmento durante os últimos cinco anos, de acordo com o mais recente estudo da Fhoresp.