São Paulo supera 1,3 milhão de atendimentos na Operação Baixas Temperaturas

Nos meses mais frios do ano, a cidade de São Paulo intensificou suas ações para amparar as pessoas em situação de vulnerabilidade, distribuindo cobertores, alimentos e bebidas quentes, além de ampliar as vagas na rede de acolhimento. Encerrando mais uma edição da Operação Baixas Temperaturas (OBT), a iniciativa, liderada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), registrou mais de 1,3 milhão de atendimentos e distribuiu mais de 2,5 milhões de itens entre 27 de maio e 31 de outubro.

A Prefeitura, atenta às variações climáticas bruscas, emitiu a portaria intersecretarial 514/2024 em 30 de abril, que definiu o Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas. O planejamento contou com a colaboração das Secretarias de Segurança Urbana (SMSU), Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) e Coordenação Municipal de Defesa Civil (COMDEC), com o intuito de mitigar os efeitos das baixas temperaturas sempre que a marca dos termômetros ou a sensação térmica alcançasse 13°C ou menos, conforme os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

Durante a OBT, dez tendas foram estrategicamente posicionadas nas cinco regiões da cidade para prestar assistência à população em situação de rua. Operando entre as 18h e a meia-noite, essas estruturas ofereceram sopas, pães, chocolates quentes, chás e água. No total, foram servidos 398.804 sopas, 432.039 pães, 290.073 chocolates quentes, 187.514 chás e 1.179.647 garrafas de água. Além disso, 159.743 cobertores foram distribuídos tanto nas tendas quanto nas ruas por meio das abordagens sociais.

Marcelo Filho, um homem de 40 anos que vive nas ruas há mais de uma década, elogiou o impacto positivo da operação. Segundo ele, apesar das dificuldades em se adaptar às normas dos Centros de Acolhida permanentes, as tendas ofereceram um suporte essencial durante o inverno rigoroso: “As tendas são uma verdadeira salvação durante o frio. Todos conseguem se alimentar e ainda temos transporte que nos leva para o acolhimento.”

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também teve um papel crucial na operação ao disponibilizar serviços nas tendas adaptadas não só para as pessoas vulneráveis como também para seus animais de estimação. Os pets receberam cuidados como alimentação adequada, vermifugação, microchipagem e registro oficial (RGA). Ao todo, foram atendidos 5.015 animais.

Para potencializar o alcance da OBT, o Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) aumentou seu efetivo com cerca de 200 orientadores adicionais, realizando 123.052 abordagens durante a operação. Foram registrados 164.255 acolhimentos no total. Aos que recusaram abrigo permanente, cobertores foram fornecidos para ajudar a enfrentar as noites frias.

Ciça Santos, secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, destacou o comprometimento contínuo da administração pública com políticas sociais inclusivas: “Executar uma operação como essa reafirma nosso compromisso em cuidar das pessoas e fortalecer as políticas públicas de assistência social. Trabalhamos incessantemente para garantir que nossos cidadãos tenham acolhimento e dignidade ao longo do ano.”