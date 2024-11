São Paulo sob alerta: previsão de chuvas fortes deve impactar o domingo dos paulistanos

Após as intensas chuvas que assolaram São Paulo no último sábado, 2 de novembro, a capital paulista se prepara para enfrentar mais um dia de condições climáticas instáveis neste domingo, 3 de novembro. De acordo com informações divulgadas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a previsão indica a ocorrência de precipitações fracas e isoladas durante o período matutino. Entretanto, ao longo da tarde, espera-se que áreas de instabilidade resultem em pancadas de chuva mais intensas e generalizadas, acompanhadas por trovoadas e rajadas de vento.

Diante desse cenário, o risco de novos alagamentos permanece elevado, especialmente devido ao solo já saturado pelas chuvas do dia anterior, aumentando também a possibilidade de deslizamentos de terra. No que tange às temperaturas, a expectativa é de que os termômetros registrem mínima de 19°C e máxima de 26°C na capital.

Ainda conforme o CGE, a semana inaugural de novembro será caracterizada por uma predominância de ar quente e úmido. Essa condição atmosférica propicia o surgimento e propagação das referidas áreas instáveis, sugerindo dias com chuvas frequentes e volumes consideráveis.

A previsão da Climatempo corrobora com essa perspectiva, indicando que o mau tempo deverá persistir até quarta-feira, 6 de novembro. Durante este período, é esperado que o volume acumulado de chuva ultrapasse facilmente os 150 mm. A contínua entrada de umidade oriunda do norte do Brasil está contribuindo para a intensificação de um sistema de baixa pressão, criando um ambiente propício para precipitações fortes e duradouras.

Os transtornos causados pela tempestade do sábado foram significativos. As inundações resultaram no transbordamento dos córregos Rio Verde e Itaim, além da queda de árvores e interrupções no fornecimento elétrico. Segundo a concessionária Enel, até às 21h do mesmo dia, cerca de 43.358 residências permaneciam sem energia elétrica.

Na região metropolitana, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender sete ocorrências relacionadas à queda de árvores. Um dos incidentes mais graves ocorreu na avenida Ricardo Medina Filho, na Lapa, zona oeste da cidade.

As chuvas também afetaram eventos esportivos importantes na cidade. A classificação para o Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo foi adiada devido às condições meteorológicas adversas. Originalmente programada para as 15h do sábado, a sessão foi remarcada para a manhã deste domingo. Em função disso, o horário da corrida foi antecipado das 15h para as 12h30 (horário de Brasília), com a classificação prevista para as 7h30.