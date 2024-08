São Paulo será sede da primeira Blister Tour de Hot Wheels

Preparem-se, fãs de Hot Wheels! Pela primeira vez, São Paulo será o palco da grande final do Hot Wheels Legends, que acontecerá no dia 1º de setembro de 2024. Este evento marcante definirá o representante brasileiro para a competição global da marca.

Para celebrar, Hot Wheels apresenta o seu primeiro Blister Tour, que ocorrerá de 31 de agosto a 1º de setembro de 2024 no estacionamento do Shopping Interlagos. Durante este fim de semana, os fãs poderão conferir a exposição dos carros finalistas e vivenciar uma experiência única. A entrada é gratuita, e os visitantes terão a oportunidade de tirar fotos com seus veículos. O evento culminará com a grande final no dia 1º de setembro, com o anúncio do vencedor à tarde, prometendo diversão para todas as idades.

Além do Brasil, países como Estados Unidos, Chile, Colômbia, México, Dubai, França, Reino Unido, Alemanha, Polônia, Espanha, Portugal e Itália também terão suas competições regionais. Os vencedores dessas etapas disputarão a final global, com a chance de se tornarem a próxima lenda da Hot Wheels.

Serviço – Hot Wheels Legends – Shopping Interlagos

Data: 31 de agosto e 01 de setembro

Horário: 11h às 19h

Grande final – anúncio do vencedor: 01 de setembro

Local: Estacionamento do Shopping Interlagos

Endereço: Av. Interlagos, 2255 – Interlagos, São Paulo – SP, 04661-200

Não perca a chance de fazer parte desta celebração única do mundo automobilístico e de Hot Wheels! Esperamos ver você lá para compartilhar essa emocionante jornada automobilística. Prepare-se para um fim de semana cheio de adrenalina e diversão!