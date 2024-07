São Paulo segue com dia ensolarado e seco nesta quarta-feira (24)

O frio prevalece na manhã desta quarta-feira (24) São Paulo, com máxima de 12ºC, segundo previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo. Mas conforme a tarde se aproxima, as temperaturas entram em elevação e a máxima pode chegar a 26ºC na capital.

A previsão também indica um dia ensolarado, sem possibilidade de chuva.

Na quinta (25), os termômetros devem variar entre mínima de 13°C e máxima de 27°C, enquanto os índices de umidade ficam ainda mais críticos e podem atingir valores abaixo dos 30% no período da tarde.

A semana na capital paulista começou com alerta para baixa umidade do ar, segundo o CGE. Nesta terça (23), a cidade de São Paulo foi a capital mais seca do país, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O instituo também emitiu um alerta de perigo potencial para baixas temperaturas em praticamente todo o estado de São Paulo, válido para esta quarta-feira.

O problema também deverá atingir Minas Gerais, o norte do Paraná, todo o Centro-Oeste e parte das regiões Norte e Nordeste.