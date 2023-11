São Paulo sediará primeiro Africa Express na América do Sul

No dia 23 de fevereiro de 2024, o Brasil receberá pela primeira vez o Africa Express. Com produção da 30e, também será a estreia do coletivo musical na América do Sul, e o local escolhido não poderia ser mais emblemático: o Parque Ibirapuera, em São Paulo. Ingressos estarão disponíveis para a venda a partir de 30 de novembro, 12h, nos canais oficiais da Eventim. Mais informações serão divulgadas em breve.

Com uma energia que atravessa fronteiras, tradições musicais e gerações, o Africa Express reúne músicos de diferentes culturas, gêneros e gerações que quebram barreiras e fomentam um espírito de unidade entre eles. E é justamente por isso que cada apresentação do Africa Express é única e composta por momentos mágicos e inesquecíveis.

Foi no ano de 2006, durante uma viagem ao Mali, na África Ocidental que tudo começou. Damon Albarn (Blur, Gorillaz), Martha Wainwright e Fatboy Slim se reuniram com estrelas locais como Toumani Diabaté, Bassekou Kouyaté e Amadou & Mariam e foi deste encontro extraordinário que nasceu o Africa Express. No ano seguinte, em 2007, foi realizado o primeiro evento público do coletivo, com um show lendário de cinco horas no Festival de Glastonbury, que foi descrito pelo The Times como “uma epifania absoluta para todos que estavam por lá”.

E em quase 20 anos de história, o Africa Express desenvolveu a criatividade e a colaboração na música e cultivou um público tão diversificado quanto os os músicos e artistas que fazem parte da sua história. É um ecossistema criativo e multicultural que, em cada show e também nas gravações em estúdio, reúne músicos, cantores e DJs de regiões como Nigéria, República Democrática do Congo, Etiópia, Argélia, África do Sul e Mali com artistas e produtores do Reino Unido, Estados Unidos e Europa.

O Africa Express já viajou para a Nigéria, República Democrática do Congo, Etiópia, África do Sul e Mali. Também fez espetáculos aclamados em Lagos, Londres, Liverpool, Joanesburgo e por toda a Europa – de Istambul ao Festival de Roskilde na Dinamarca. O coletivo recebeu mais de 20 mil pessoas em Paris e 50 mil pessoas em uma praia da Espanha. Além disso, em 2012, o África Express lotou um trem antigo com 100 artistas de todo o mundo para uma turnê de uma semana pelo Reino Unido como parte do Festival Olímpico de Londres no ano de 2012. Esta turnê inesquecível teve shows em lojas, escolas e até em plataformas de trem. A apresentação final de cinco horas em King’s Cross, em Londres, contou com Tony Allen, Nicolas Jarr, Fatoumata Diawara, John Paul Jones, Kano, M.anifest, Paul McCartney, Baaba Maal e Rokia Traoré – todos compartilhando o mesmo palco. O Africa Express lançou vários álbuns. Mais recentemente um EP e um álbum feitos durante uma semana de descobertas, colaborações, alegria e intensa produção musical em Joanesburgo. Estes discos – MOLO e EGOLI – foram aclamados pela crítica e descritos pelo The Guardian como “música eletrônica rica e bela”’.

E é com essa vibe de conexão e troca que o Africa Express chega ao Brasil. As atrações já confirmadas são: Badsista, Damon Albarn, Hak Baker, Imarhan, Jupiter & Okwess, Luedji Luna, Moonchild Sanelly, Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs) e Vhoor. São músicos de diversas partes do mundo que se unem a artistas afro-brasileiros, exaltando assim a ligação através da diáspora africana, da dança, do movimento e da cultura de todos os envolvidos. Mais atrações serão anunciadas em breve.

Como se pode perceber, cada show do Africa Express é uma experiência única e que sem dúvida será inesquecível para o povo brasileiro.

Africa Express em São Paulo

Data: 23/02/2024

Abertura dos Portões: 15h

Local: PARQUE DO IBIRAPUERA

Endereço: Av. Pedro Alvares Cabral, s/n – Portão 2 – Parque Ibirapuera, São Paulo, Brazil 04094-050

Classificação etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

SETORES E VALORES

PISTA: R$275,00 (meia) | R$330,00 (social) | R$550,00 (inteira)