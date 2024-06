São Paulo sedia conferência de cibersegurança em setembro

A The Starti Conference 2024 acontecerá nos dias 20 e 21 de setembro, contando com mais de 20 especialistas do mercado de segurança e privacidade para discutir os principais avanços em inteligência artificial (IA), novas tecnologias e cibersegurança no mundo dos negócios.

Segundo pesquisas recentes, os investimentos globais em cibersegurança devem atingir US$ 187 bilhões em 2024, um aumento de 12% em relação ao ano anterior. Este crescimento reflete a crescente conscientização sobre a importância de proteger dados e infraestruturas digitais, especialmente em um cenário onde as ameaças cibernéticas se tornam cada vez mais sofisticadas.

Apesar disso, em 2023 o Brasil enfrentou uma onda significativa de ataques ransomware, um crescimento de 8% no número de ataques, em comparação aos números de 2022, segundo a Check Point. Dados como esse revelam a insegurança e vulnerabilidade que as empresas brasileiras ainda enfrentam. Diante de tal cenário, a TSC 2024 apresentará trará uma nova abordagem e as tendências mais recentes de cibersegurança, propondo estratégias para auxiliar empresários, executivos e gestores de tecnologia a proteger seus negócios.

Para discutir as temáticas e propor essas soluções, o evento receberá nomes como: Arthur Sabbat, Diretor da Associação Nacional de Proteção de Dados (ANPD), João Lucas Brasio, CEO da Elytron Security, Daniel Donda, Influenciador e CEO da Hackers Hive, o especialista internacional Glauco Sampaio (CISO CIELO) e Marcelo Leal, Product VP at Skie.io.

Além disso, o evento contará com 2 palcos simultâneos, palestra internacional com tradução simultânea, painéis de discussão e o Business Hall, com uma exposição 360° de soluções inovadoras e oportunidades de networking com as principais marcas do mercado.

Os interessados em participar da The Starti Conference 2024 poderão garantir seu ingresso no site oficial do evento, escolhendo entre duas modalidades, o Global Pass e o VIP Pass, que possibilita uma experiência exclusiva, incluindo acesso à Área VIP, coquetéis e almoços de networking.

Os dados aqui apresentados e o aumento constante de ameaças digitais reforçam a importância de eventos como este para equipar as empresas e profissionais brasileiros com o conhecimento necessário para se protegerem de ataques e garantirem a continuidade de seus negócios.

A The Starti Conference 2024 é realizada pela Starti, empresa de software de cibersegurança focada em PMEs, que trabalha com o propósito de descomplicar a cibersegurança pelo Brasil e no mundo.

Para mais detalhes sobre a programação completa e ingressos, basta acessar https://tsc.starti.com.br/