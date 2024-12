São Paulo se prepara para receber 4 milhões de turistas nas férias

A temporada de férias que se aproxima em São Paulo promete ser um atrativo significativo para o setor turístico, com a expectativa de que cerca de 4 milhões de visitantes desembarquem no litoral paulista. Essas informações foram divulgadas pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), órgão vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens do Governo do Estado de São Paulo.

Segundo as previsões, a maior concentração de turistas ocorrerá na Baixada Santista, que deve acolher aproximadamente 2,9 milhões de pessoas. Por sua vez, as cidades do Litoral Norte também terão um fluxo considerável, com uma projeção de 1,1 milhão de visitantes até o final do mês de janeiro.

A movimentação econômica gerada por esses turistas é expressiva, estimando-se que a receita direta ultrapasse R$ 9,6 bilhões. O secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, ressaltou a importância da infraestrutura paulista: “Com uma excelente conectividade terrestre e aeroportos próximos, São Paulo se destaca pela logística e pela qualidade das atrações turísticas, resultando em um aumento recorde no número de visitantes a cada ano”.

Durante a celebração da virada do ano, a previsão é que o litoral receba cerca de um milhão de pessoas. A Baixada Santista deve ser o destino principal nesse período festivo, recebendo em torno de 700 mil turistas. O Litoral Norte também estará em evidência, com aproximadamente 300 mil visitantes esperados para a passagem do Ano Novo.