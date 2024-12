São Paulo se prepara para a 7ª edição do Music in the Park

Nos dias 21 e 22 de dezembro de 2024, o Parque do Carmo será palco da sétima edição do evento Music in The Park. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Cultura, com o objetivo de criar um ambiente inclusivo e acessível que une música, arte e experiências interativas.

O Music in The Park destaca-se por sua proposta de democratizar o acesso à cultura, oferecendo uma programação diversificada que contempla atrações musicais de diferentes gêneros e estilos. O evento tem como foco promover a música como uma linguagem universal, capaz de conectar pessoas de diversas gerações e culturas.

Além das performances musicais, os participantes poderão desfrutar de uma série de palestras e workshops gratuitos, enriquecendo ainda mais a experiência cultural durante o final de semana. Essa combinação de música e aprendizado visa estimular a criatividade e o engajamento da comunidade em atividades culturais.

A expectativa é que o Music in The Park atraia um grande público, consolidando-se como um importante evento no calendário cultural da cidade. Com a promessa de um fim de semana vibrante e repleto de interações significativas, a edição deste ano busca reafirmar o compromisso da gestão municipal em promover a cultura como um bem acessível a todos.

Clique aqui e veja a programação completa.

Serviço

7º Music in the Park

Data: 21 e 22/12

Horário: das 10h às 18h.

Local: Parque do Carmo – Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 – Itaquera, São Paulo.

Entrada gratuita