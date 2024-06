São Paulo ‘se fecha’ para aparar arestas e superar 1ª crise com Zubeldía

O São Paulo tenta se fechar para aparar arestas em meio à primeira turbulência desde a chegada do técnico Luis Zubeldía.

O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde da última segunda-feira (24). Houve uma reunião da diretoria com Zubeldía e também conversa da comissão com os atletas.

O papo teve um tom mais de alinhamento e busca de soluções. O time tricolor perdeu os dois últimos jogos, contra Cuiabá e Vasco, e enfrenta o Criciúma, na quinta-feira, em casa.

Zubeldía não está ameaçado no cargo. O presidente Julio Casares, que atua como chefe de delegação da seleção brasileira na Copa América, reforçou a confiança no treinador em entrevista ao UOL já nos EUA.

“Todos nós esperamos reverter isso. Não foi bom, foi péssimo. Devemos dar uma resposta já contra o Criciúma. […] Zubeldía tem total apoio. Ele tem que trabalhar acreditando nas convicções. Não é fácil aceitar uma derrota dessa, mas estamos trabalhando. Vamos ter outras conversas até o dia do jogo”, afirma Casares

Um dos líderes do grupo, Luiz Gustavo não poupou palavras após o jogo em São Januário. O volante citou, inclusive, que a derrota foi uma “lição para abrir os olhos”.

“Tínhamos, entre aspas, uma grande possibilidade de fazer uma vitória aqui e ficar mais tranquilo, mas faltam algumas que temos de corrigir internamente, respeitar alguns princípios para reagir para o próximo jogo. nesta terça-feira (25) foi uma grande lição, uma lição para abrirmos os olhos na questão de humildade, colocarmos os pés no chão”, disse Luiz Gustavo.