São Paulo se aproxima de decisões com Rato quebrando jejum de seis meses

O meia-atacante Wellington Rato passou seis meses sem conseguir uma assistência, mas voltou a ser decisivo em um momento que o São Paulo se aproxima de jogos grandes na temporada.

Rato caiu de produção e ficou sem conseguir uma assistência entre 30 de janeiro e 3 de agosto. O meia-atacante deu as duas assistências na quebra do tabu com vitória contra o Corinthians na Neo Química Arena, depois só voltou a dar um passe para gol diante do Flamengo, na semana passada.

O jogador voltou a ser titular no jogo contra o Atlético-GO, quando somente reservas entraram em campo. Rato, porém, foi o escolhido para ocupar a vaga de Luciano diante do Rubro-negro há dois jogos, quando Zubeldía deslocou Lucas para o centro do campo. Contra o Dragão, o jogador deu passe para André Silva marcar.

BAIXA COM CARPINI

O meia-atacante caiu de produção e perdeu espaço para o esquema com quatro atacantes adotado por Carpini e por Zubeldía. Para conseguir encaixar Lucas e Luciano em campo junto com Calleri, o camisa 7 tem sido deslocado para o lado direito e ocupado a posição que era de Rato.

Antigo titular do setor, Rato ainda tem a concorrência de Erick para a posição. O jogador que chegou do Ceará tem características diferentes, sendo mais incisivo e driblador.

Com as duas assistências nos três últimos jogos, Rato volta a liderar o Tricolor no quesito no ano ao lado de Lucas, ambos com cinco. No ano passado, Rato superou seus companheiros com dez assistências contra oito de Luciano e sete de Rodrigo Nestor.