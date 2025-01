São Paulo São Libras está disponível nas Ouvidorias dos serviços da Saúde Estadual

As Ouvidorias e Serviços de Atendimento ao Usuário (SAUs) da Secretaria de Estado da Saúde passam a contar com o Programa São Paulo São Libras, por meio da Central de Interpretação de Libras, que oferece atendimento em Língua Brasileira de Sinais (Libras) para pessoas surdas.

A iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência – SEDPcD, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), visa garantir mais acessibilidade e inclusão para esta população, permitindo que elas possam se comunicar com clareza e de forma eficiente com os técnicos das Ouvidorias e dos SAUs do SUS no Estado de São Paulo.

Com o São Paulo São Libras, as pessoas surdas e os técnicos das aproximadamente 300 Ouvidorias e SAUs poderão acionar intérpretes de Libras por meio de videochamada, facilitando a interação entre eles. A medida busca assegurar que todas as manifestações, como solicitações, reclamações, sugestões, denúncias e elogios, sejam recebidas de maneira eficaz, promovendo um ambiente de participação social e acessibilidade de forma integral, como descrito nas diretrizes e princípios dos SUS.

Essa ferramenta permite que a comunidade surda tenha um canal de comunicação acessível para expressar suas necessidades, experiências e opiniões sobre os serviços prestados pela saúde pública. O Programa São Paulo São Libras está em funcionamento em outros órgãos estaduais, como Delegacias, Poupatempo, Defensoria Pública e Postos de Atendimento ao Trabalhador, entre outros.

Para Marcos da Costa, Secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a expansão do programa neste tipo de serviço oferece mais autonomia aos cidadãos com deficiência auditiva: “A quebra das barreiras comunicacionais coloca a comunidade surda no centro das decisões que dizem respeito aos seus próprios direitos, especialmente, em momentos tão sensíveis como em requisições voltadas às Ouvidorias de Saúde”, destaca.

A Central de Interpretação de Libras está disponível pelo aplicativo do Poupatempo SP.GOV.BR (na Google Play e Apple Store), operando por uma plataforma, on-line. A pessoa com deficiência auditiva ou os técnicos das Ouvidorias e dos SAUs solicitam atendimento por videochamada, em tempo real, o intérprete de Libras se comunica utilizando a linguagem de sinais e traduz as informações, assegurando a compreensão de ambas as partes.

São Paulo São Libras

O São Paulo São Libras é um Programa pioneiro que visa promover a acessibilidade para as pessoas surdas em diversas situações de atendimento público. Por meio de videochamadas, servidores podem contar com intérpretes de Libras, garantindo uma comunicação eficiente e sem barreiras. As 1,3 mil Delegacias de Polícia que prestam atendimento ao público já têm acesso à Central, com apoio da Secretaria da Segurança Pública.

O Programa também está disponível nas 242 unidades do Poupatempo, 17 Polos de Empregabilidade Inclusiva – PEIs e 233 Postos de Atendimento ao Trabalhador – PATs em diferentes regiões do Estado e nas unidades funcionais (atendimento presencial) da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Em 2024, foram realizados mais de 7,7 mil atendimentos, procura cinco vezes maior em relação aos primeiros meses de implantação em outubro de 2023, consolidando o serviço em todo o estado. Gradualmente, o Programa vem sendo expandido para os demais serviços públicos estaduais, a fim de acessibilizar o atendimento às mais de 590 mil pessoas com deficiência auditiva que vivem nos 645 municípios do Estado de São Paulo.