São Paulo retoma vacinação contra dengue

Em uma nova remessa enviada pelo Ministério da Saúde, a cidade de São Paulo recebeu 170.753 doses da vacina contra a dengue, conhecida como Qdenga. Com este fornecimento, a campanha de vacinação na capital paulista foi retomada para jovens entre 10 e 14 anos, conforme diretrizes estabelecidas pela pasta federal. A aplicação da segunda dose segue em andamento na região.

Os jovens elegíveis podem se vacinar de segunda a sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), entre 7h e 19h, ou aos sábados nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBS Integradas, no mesmo horário. É necessário apresentar um documento de identificação com foto e estar acompanhado por um responsável legal maior de idade.

A imunização contra a dengue requer duas doses da vacina, sendo que a segunda dose é administrada três meses após a primeira. Desde o início da campanha em abril, 186 mil crianças e adolescentes já receberam a primeira dose. Em julho, foram distribuídas outras 164 mil vacinas destinadas à aplicação da D2, das quais 101.839 doses já foram administradas.

No momento, há 79.357 jovens que estão aptos a receber a segunda dose do imunizante. Para verificar a disponibilidade de vacinas nas unidades, os interessados podem acessar o portal “De Olho na Fila”: https://deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br/.

Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal no município, diversas ações estão sendo implementadas. As salas de vacinação operam em todas as 478 UBSs durante os dias úteis e nos AMAs/UBSs Integradas aos sábados. Além disso, a Prefeitura promove dias “D” de multivacinação; o mais recente ocorreu em 19 de outubro, resultando na aplicação de 9.369 doses.

Outras iniciativas incluem buscas ativas via telefone e visitas domiciliares para localizar pessoas que não compareceram à vacinação e atualizar as cadernetas vacinais dos jovens.