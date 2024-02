São Paulo renova com zagueiro Diego Costa até 2028: ‘Aqui me sinto em casa’

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato do zagueiro Diego Costa, que assinou novo vínculo até 2028. A decisão foi revelada pelo presidente Julio Casares através das redes sociais do clube. O defensor vem sendo um dos pilares do elenco, agora comandado pelo técnico Thiago Carpini.

“Um dia de muita felicidade. Acabamos de renovar o contrato do Diego Costa até 2028. É um grande jogador e muito promissor”, disse o presidente do São Paulo, que foi apoiado pelo vice, Harry Massis Junior. “É mais um fruto de Cotia e estamos felizes Essa renovação trará confiança ao jogador e ao São Paulo em busca de novos títulos.”

Diego Costa tem 135 jogos com a camisa do São Paulo e cinco gols marcados. Está no clube desde 2015, após uma breve passagem pela base do Grêmio Prudente. O defensor tem apenas 24 anos e é considerado uma joia do clube. Para renovar, ganhou um aumento salarial.

“Estou passando para agradecer o apoio da torcida, pelo incentivo de sempre. Aqui eu me sinto em casa e amado. Espero que esses próximos anos sejam muito felizes. Vamos em frente juntos”, disse o zagueiro, que já conquistou três títulos no elenco profissional: Paulistão (2021), Copa do Brasil (2023) e Supercopa Rei (2024).

Com o zagueiro, o São Paulo volta a campo neste sábado, às 18h, para enfrentar a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O São Paulo é o líder do Grupo D, com 13 pontos, à frente de São Bernardo (11), Novorizontino (9) e Botafogo (8).