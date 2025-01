São Paulo registra recorde de calor com 34,5°C

Na tarde de terça-feira, dia 21, a cidade de São Paulo alcançou a temperatura mais elevada do verão, com os termômetros marcando 34,5°C às 15h, conforme dados fornecidos pela Defesa Civil do estado.

Esse novo recorde supera os 32°C registrados no feriado de Natal, em 25 de dezembro, evidenciando um aumento significativo nas temperaturas.

Os especialistas da Climatempo atribuem essa onda de calor à redução da cobertura de nuvens e à falta de ventos de origem polar na região. Além disso, destacam o fenômeno conhecido como aquecimento adiabático, que afeta não apenas a capital paulista, mas toda a região Sudeste do Brasil.

O aquecimento adiabático ocorre devido à presença de montanhas na área. À medida que os ventos descem pelas encostas das montanhas, a temperatura do ar aumenta aproximadamente 1°C a cada 100 metros. Essa dinâmica é observada com frequência no litoral paulista, especialmente quando ventos provenientes do noroeste sopram antes da chegada de uma frente fria.

Um exemplo prático pode ser observado na diferença de temperaturas entre São Paulo e Santos. Localizada a cerca de 800 metros acima do nível do mar, São Paulo apresenta temperaturas em torno de 20°C. Quando os ventos noroestes empurram o ar para baixo em direção ao litoral, a temperatura pode subir consideravelmente, atingindo até 28°C em Santos. Nesta terça-feira, por exemplo, Santos registrou impressionantes 38°C.

O fenômeno do aquecimento adiabático é mais comum antes da chegada de frentes frias e é frequentemente observado nas regiões litorâneas dos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, onde grandes maciços montanhosos estão presentes.

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta sobre as altas temperaturas que devem persistir ao longo da semana, criando uma sensação térmica abafada em todo o estado. As previsões indicam que as máximas podem atingir até 38°C em algumas localidades.

Para esta quarta-feira (22), espera-se que o sol prevaleça com poucas nuvens pela manhã, contribuindo para uma elevação significativa das temperaturas. Nos dias subsequentes, há expectativa de aumento na nebulosidade e chuvas abrangentes que poderão trazer alívio ao calor intenso.

A quinta-feira (23) deverá seguir com temperaturas elevadas, com máxima prevista em torno de 30°C e mínima em 21°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao longo da semana será observada a convergência de umidade na parte sul da região Sudeste, resultando em chuvas que podem ultrapassar os 50 mm em São Paulo e partes do sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para o centro-norte de Minas Gerais e Espírito Santo, as chuvas deverão ser menos intensas.