São Paulo registra focos de incêndio em 13 municípios nesta quinta (12)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo, junto ao Corpo de Bombeiros e outros órgãos, combate focos de incêndios florestais em 13 municípios nesta quinta (12). Nove aeronaves estão mobilizadas para auxiliar nos casos mais críticos.

As queimadas estão em Bananal, Bom Jesus dos Perdões, Campinas, Campo Limpo Paulista, Campos do Jordão, General Salgado, Itirapuã, Mairiporã, Mococa, Pedregulho, São Carlos, São José do Barreiro e São Luís do Paraitinga, conforme informações divulgadas às 11h30.

Em São Carlos, a cerca de 230 km da capital, um incêndio de grandes proporções atinge um aterro sanitário próximo à rodovia Luis Augusto de Oliveira, na altura do km 162, bairro Cidade Aracy. Há outro foco na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Junior, que atingiu vegetação natural.

Um helicóptero e um avião foram empregados no combate às chamas, e o avião já havia lançado 20 mil litros de água no local. As equipes seguem mobilizadas no combate ao fogo, diz a Defesa Civil.

Na quarta (11), as chamas em São Carlos alcançaram os arredores do Aeroporto Mário Pereira Lopes, onde fica o centro da manutenção da Latam.

As equipes também atuam em um grande incêndio na Serra do Mursa, entre Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista. As chamas são combatidas por terra, mas o local é de difícil acesso. Por essa razão, o helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado.