São Paulo registra criação de mais de 36 mil vagas de emprego em janeiro

No mês de janeiro, o estado de São Paulo registrou a criação de 36.125 novas vagas de emprego formal, conforme dados divulgados pela Fundação Seade, baseados nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Ao longo do último ano, entre fevereiro de 2024 e janeiro de 2025, o total de oportunidades geradas alcançou 457.335.

Durante o mês analisado, houve um crescimento de 0,25% na criação de novas vagas, enquanto que no acumulado dos últimos 12 meses, o aumento foi ainda mais expressivo, atingindo 3,29%. Este desempenho reafirma a posição do estado como um dos principais polos empregatícios do Brasil.

Notavelmente, São Paulo foi responsável por gerar 26,3% do total nacional de novas contratações em janeiro e 27,7% no intervalo anual, destacando-se como um motor da economia brasileira.

O setor industrial liderou a criação de empregos no estado em janeiro. Os dados detalham os setores que apresentaram o melhor desempenho em termos de geração de vagas.

Em relação à remuneração, São Paulo também se destacou ao registrar o maior salário médio de admissão do país, fixado em R$ 2.542,23. Essa cifra supera os salários médios do Distrito Federal (R$ 2.414,17) e Mato Grosso (R$ 2.276,25). O valor atual representa o mais alto desde janeiro de 2024. Em comparação com o restante do Brasil, onde o salário médio foi de R$ 2.251,33 no mesmo mês, a região Sudeste permanece como a mais bem remunerada com uma média de R$ 2.403,35.