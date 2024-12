São Paulo registra aumento histórico no efetivo de segurança pública em 2024

O ano de 2024 foi um marco significativo para a segurança pública no estado de São Paulo, com a incorporação de 7,8 mil novos policiais militares, civis e profissionais técnico-científicos. Esta iniciativa representa a maior contratação de agentes em um período de 14 anos.

A Polícia Civil destacou-se ao realizar a maior nomeação da sua história, com mais de 4 mil novos agentes. Dentre os convocados, 304 são delegados, 1.060 investigadores, 1.900 escrivães e 170 médicos-legistas, todos capacitados na Academia de Polícia (Acadepol). Essa adição significativa ajudou a diminuir o histórico déficit enfrentado pela Polícia Civil em São Paulo, com os novos efetivos sendo alocados em delegacias de todas as regiões do estado.

Por sua vez, a Polícia Militar também recebeu um reforço considerável, com a inclusão de 4 mil novos integrantes ao longo do ano. Este número inclui 40 tenentes do quadro de saúde que ingressaram em abril, seguidos por 1.100 soldados em junho e, finalmente, outros 2.900 soldados e 199 alunos-oficiais que se formaram em dezembro.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, enfatizou que essas contratações vão além dos números apresentados; elas representam um avanço crucial na proteção da sociedade e no combate ao crime organizado. Ele também ressaltou que essas ações visam melhorar as condições de trabalho e as escalas dos policiais. “Desde o início da gestão, nosso foco tem sido resolver os principais problemas das instituições, sendo a escassez de efetivo a mais urgente. Estou convencido de que a chegada desses novos policiais está tendo um impacto positivo nas unidades e ampliando nossas capacidades para enfrentar a criminalidade”, afirmou.

Em comparação com o ano anterior, quando foram contratados 1.300 novos policiais, o total de admissões desde o início da atual gestão chega a impressionantes 9.200 agentes.

Para a delegada Fátima Vieira, que assumiu seu cargo em maio de 2024, este ano simboliza um período de colheita. Sua trajetória é marcada por superações; desde os nove anos ajudou sua mãe a cuidar das irmãs após a separação dos pais e trabalhou como babá e faxineira na zona rural de Minas Gerais. Aos 18 anos, iniciou sua carreira na Polícia Civil como jovem aprendiz na delegacia local de Carbonita.

Após mudar-se para São Paulo em busca de melhores oportunidades e trabalhando como balconista enquanto cursava Direito, Fátima decidiu seguir seu sonho de ser delegada em 2020 e foi aprovada em concursos nos estados da Bahia e São Paulo. “Escolhi São Paulo porque vi um futuro promissor neste estado tão desenvolvido”, declarou. Em novembro deste ano, ela foi designada para liderar a Polícia Civil da cidade de São Miguel do Arcanjo, na região de Sorocaba.

Com emoção visível, Fátima compartilhou como 2024 se tornou um ano marcante para ela: “Sempre testemunhei muitas injustiças e isso despertou em mim o desejo de fazer a diferença. É indescritível fazer parte da maior Polícia Civil do país; tive aulas com professores renomados e autores respeitados. Hoje me sinto preparada para dar o meu melhor à sociedade”.