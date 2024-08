São Paulo registra 7°C nesta terça (13), a segunda menor temperatura do ano, segundo CGE

A cidade de São Paulo amanheceu com os termômetros registrando temperatura média de 7°C nesta terça-feira (13), de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura. Essa é a segunda temperatura mais baixa do ano.

Segundo o órgão, a menor mínima média do ano foi registrada no domingo (11), quando a temperatura chegou a 6,8°C. Já a menor mínima absoluta do ano, que é o valor registrado em um único local, foi de 1,7°C verificado na estação meteorológica de Engenheiro Marsilac, zona sul, em 23 de julho.

Esta terça deve ter predomínio de sol e tempo seco. A temperatura máxima não deve passar dos 15°C.

Na quarta (14), a sensação de frio se manterá e o dia terá grande amplitude térmica. Os termômetros devem oscilar entre 7°C ao amanhecer, e a tarde terá a máxima de 22°C. Os menores índices de umidade oscilam próximos a ligeiramente abaixo dos 30%.

A partir da quinta (15), o ar frio perde força e se afasta para o oceano. Com isso, as temperaturas voltam a ficar acima da média para a época do ano.