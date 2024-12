São Paulo reforça planos contra enchentes e desastres climáticos

As mudanças climáticas têm intensificado eventos climáticos extremos, exigindo respostas rápidas e eficazes por parte das autoridades. Em São Paulo, a Defesa Civil está ampliando seus protocolos para o próximo verão, com um plano de contingência que agora inclui 177 municípios, sendo estendido para cidades anteriormente menos afetadas. Este plano será apresentado em uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes.

O verão anterior viu 98 óbitos causados por tempestades, destacando a necessidade de monitoramento mais específico e informações em tempo real sobre acumulado de chuva e previsões pluviométricas. A inclusão de novas tecnologias é uma inovação significativa; a partir desta semana, alertas compulsórios serão enviados para celulares em áreas de risco extremo ou severo no Sul e Sudeste, independentemente do status de rede ou crédito do aparelho. Este sistema visa aumentar a conscientização e permitir ações preventivas mais eficazes.

Além disso, a parceria com a Unicamp traz um radar meteorológico que cobrirá cerca de 100 municípios críticos, reforçando a capacidade de prever eventos extremos. A expectativa de chuvas volumosas exige atenção especial na faixa leste do estado e no litoral, onde desastres anteriores causaram várias fatalidades.

A Prefeitura de São Paulo investe em tecnologia com o Sistema Urano, que utiliza inteligência artificial para prever enchentes e monitorar piscinões. O uso de câmeras do programa Smart Sampa durante tempestades e o aumento dos caminhões de hidrojateamento são medidas adicionais para mitigar inundações.

Essas iniciativas são cruciais para preparar São Paulo frente às mudanças climáticas, com foco na segurança das comunidades em risco. A conscientização pública é essencial para reduzir impactos futuros e salvar vidas em situações extremas.