São Paulo reforça combate à violência doméstica com 26 novas policiais especializadas

A iniciativa de expansão da rede de apoio e proteção às mulheres no interior do estado de São Paulo avança significativamente com a formatura de 26 novas policiais especializadas em atendimento a vítimas de violência doméstica. A cerimônia de conclusão do treinamento ocorreu no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), na capital paulista, simbolizando um passo importante para a interiorização do projeto Cabine Lilás.

Com esta nova turma, o contingente dedicado a essa missão passa a contar com 52 policiais capacitadas para oferecer assistência especializada às mulheres em situação de agressão. As profissionais recém-formadas serão designadas para atuar nas principais cidades do interior paulista, incluindo São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, entre outras. O início dos atendimentos está previsto para ocorrer de forma gradual, à medida que as equipes se estabeleçam nas respectivas regiões.

A sargento Angélica Túlio, uma das formandas e com vasta experiência no Copom, destaca a importância do projeto como um divisor de águas no combate à violência contra a mulher. Segundo ela, o serviço não só oferece assistência emergencial via 190, mas também proporciona acolhimento e orientação às vítimas, fortalecendo sua confiança para registrar ocorrências.

O curso de capacitação incluiu disciplinas como psicologia, direito e redes de apoio, além de instruções sobre o funcionamento das Delegacias da Defesa da Mulher. Esse preparo minucioso garante que as atendentes estejam aptas a oferecer um suporte mais humanizado e eficiente.

Desde sua implementação em março, a Cabine Lilás já realizou quase 5 mil atendimentos e auxiliou mais de 2.800 mulheres na obtenção de medidas protetivas. Nesse período, 84 agressores foram levados às delegacias por descumprirem determinações judiciais.

Para facilitar o acesso ao serviço e incentivar as denúncias, foi lançado o aplicativo SP Mulher Segura. Este recurso permite o registro de boletins de ocorrência online e dispõe de um botão de pânico para emergências. O monitoramento constante dos agressores por meio de tornozeleiras eletrônicas é outra medida eficaz proporcionada pelo app.

Além disso, o governo estadual lançou o movimento “São Paulo por Todas”, focado em aumentar a visibilidade das políticas públicas voltadas para as mulheres. O programa inclui ações como auxílio-aluguel para vítimas e criação de espaços dedicados ao acolhimento psicológico e capacitação profissional.

O protocolo “Não Se Cale” também integra essas iniciativas, oferecendo treinamento gratuito para profissionais do setor alimentício e de entretenimento para combater a importunação sexual em locais públicos.

Essas ações compõem um esforço conjunto do governo estadual em resposta ao elevado número de casos de violência doméstica registrados nos últimos meses e representam um compromisso contínuo com a segurança e o bem-estar das mulheres paulistas.