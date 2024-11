SP reforça combate a enchentes com inteligência artificial e inovação

A cidade de São Paulo adota uma série de medidas para enfrentar os desafios impostos pelas chuvas sazonais, priorizando a prevenção de alagamentos e a manutenção da infraestrutura urbana. Entre as estratégias, destaca-se a utilização do sistema Urano, um sofisticado programa de inteligência artificial que facilita a gestão das operações de zeladoria e emergências climáticas.

Desde sua implementação em janeiro de 2022, o sistema Urano tem operado ininterruptamente, auxiliando no monitoramento das condições meteorológicas em tempo real. O programa integra dados climáticos e ambientais para emitir relatórios precisos, permitindo uma resposta rápida e eficiente às adversidades decorrentes das chuvas.

No tocante à gestão dos recursos hídricos, o sistema monitora constantemente 51 piscinões e pôlderes espalhados pela cidade. Equipados com câmeras e sensores, esses reservatórios são cruciais para evitar transbordamentos e controlar o fluxo de água nas regiões mais vulneráveis. Um exemplo notável é o piscinão localizado em Guaianases, essencial para proteger comunidades densamente povoadas como o bairro do Pinheirinho.

O secretário Alexandre Modonezi destacou a inovação representada por estruturas como a do piscinão de Guaianases, que transformou uma antiga pedreira em um eficiente reservatório de água pluvial. “Com o monitoramento contínuo, conseguimos gerenciar a capacidade de armazenamento e garantir que a água retorne ao seu curso natural de forma controlada, minimizando riscos de alagamento”, explicou Modonezi.

Além disso, outras iniciativas incluem um modelo inovador de reservatório subterrâneo na Praça Charles Muller, no Pacaembu. Esta instalação utiliza um sistema de drenagem por gravidade inspirado em técnicas francesas, permitindo um escoamento eficiente sem interferir na paisagem urbana.

A inteligência artificial desempenha um papel vital ao cruzar informações sobre temperatura, umidade e precipitação para direcionar equipes rapidamente aos locais críticos. Esse sistema ágil tem permitido à cidade reduzir significativamente o tempo de recuperação após eventos de inundação. Como ilustrado por dados históricos do pluviômetro no Piscinão Jabaquara, houve uma melhoria drástica no tempo necessário para desobstruir vias alagadas nos últimos anos.

Para ampliar ainda mais a eficácia das ações preventivas, a prefeitura instalou 100 sensores e 30 estações meteorológicas em áreas historicamente sujeitas a inundações. Esses dispositivos fornecem dados essenciais que são enviados diretamente ao Centro de Controle Operacional (CCO-SMSUB), garantindo uma coordenação eficiente das respostas emergenciais.

Entre janeiro e agosto de 2024, as operações de zeladoria resultaram na limpeza de aproximadamente 6 milhões de metros quadrados e na remoção de mais de 130 mil toneladas de detritos dos córregos. Reformas significativas foram realizadas em galerias pluviais e bocas de lobo para melhorar ainda mais o escoamento das águas pluviais.

Esses esforços integrados refletem um compromisso contínuo com a melhoria da infraestrutura urbana e a mitigação dos impactos das chuvas intensas em São Paulo, especialmente durante os meses mais chuvosos do ano.