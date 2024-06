São Paulo reforça campanha do agasalho com temperatura caindo a 7°C no fim de semana

O estado de São Paulo deve registrar neste fim de semana mínima de 7°C e probabilidade de pancadas de chuva. Com a queda na temperatura, o Governo de São Paulo faz alerta para a campanha do agasalho deste ano, que é focada na doação de cobertores novos para a população mais vulnerável.

Com o slogan “Todos Precisam de um Manto”, a ação deste ano contou com o apoio dos times de futebol, que convocaram seus jogadores para ajudar. Os interessados em ajudar podem doar diretamente para o Fundo Social ou realizar um Pix de qualquer valor para a campanha.

Como nos anos anteriores, o Fundo Social também vai adquirir 125 mil cobertores com recursos próprios, que serão distribuídos entre os municípios paulistas.

Nesta semana, as cidades também entraram em campo para reforçar a ação. Cada uma receberá 10 caixas e 10 cartazes da ação até o dia 25 de julho, que serão posicionados em locais estratégicos para doações.

Além de cobertores, a campanha também aceitará itens de inverno como toucas, luvas e meias. Na capital paulista, os itens podem ser entregues no depósito do Fundo Social, no Jaguaré. É o mesmo local utilizado como centro de arrecadação e triagem para ação de ajuda humanitária em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Nos demais municípios, as prefeituras que aderiram a campanha serão responsáveis pela arrecadação e distribuição das doações. Ao fim da ação, cada município contabiliza as doações recebidas e doadas.

Até o momento já foram doados 15.172 cobertores e 146 caixas de roupas que totalizam 11.680 peças. A campanha vai até o dia 22 de setembro.

Como fazer doações

Cobertores novos e itens de inverno podem ser entregues no depósito do Fundo Social no Jaguaré, na zona oeste da capital paulista.

Fundo Social de São Paulo

Na Avenida Mário Guedes, 301 – Jaguaré

Horário : segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Outra opção para colaborar é com doações em dinheiro na conta oficial da Campanha do Agasalho no Banco do Brasil. Os dados são:

Conta corrente nº 19.771-8,

Agência nº 1897-X,

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98.

Pix: doacoesfussp@sp.gov.br

Previsão do tempo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a passagem de uma frente fria com pancadas de chuva generalizadas por todo o território neste sábado (29) e domingo (30). A queda na temperatura virá acompanhada por ventos que sopram do quadrante sul, ou seja, as temperaturas não sobem e a sensação de frio predominará e aumentará no decorrer das horas.

Veja a previsão por região do Estado de São Paulo:

Região Metropolitana de São Paulo

Sábado (29): Temperatura Mínima >> 17°C

Domingo (30): Temperatura Mínima >> 11°C

Litoral

Sábado (29): Temperatura Mínima >> 17°C

Domingo (30): Temperatura Mínima >> 16°C

Serra da Mantiqueira

Sábado (29): Temperatura Mínima >> 9°C

Domingo (30): Temperatura Mínima >> 7°C

Interior paulista

Sábado (29): Temperatura Mínima >> 13°C

Domingo (30): Temperatura Mínima >> 11°C