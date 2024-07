São Paulo recebe três grandes concursos de Miss Brasil

Entre julho e setembro deste ano, São Paulo será a grande sede nacional dos concursos de beleza. Isso porque a capital paulista hospeda no período as edições 2024 de três das maiores competições de Miss Brasil em atividade atualmente, licenciadas de grandes mundiais.

São elas: o Miss Grand Brasil, que tem final agendada para 8 de agosto; o Miss Brasil Terra, no dia 30 de agosto, e o Miss Universo Brasil (agora chamado de Miss Universe Brasil), no dia 19 de setembro.

Outro concurso que será realizado em terras paulistanas, entre os dias 22 e 24 de julho, é a seletiva estadual Miss Universe São Paulo 2024, que elege uma candidata do estado para a disputa nacional de setembro.

Fora esses eventos, a temporada de meio de ano dos concursos de beleza segue agitada e repleta de coroações em todas as instâncias: estaduais, nacionais e mundiais. Outro grande evento do setor que ocorre em breve é o Miss Brasil Mundo, no dia 3 de setembro, no Rio Grande do Sul.

Vale lembrar que o período foi inaugurado com a realização dos mundiais Miss e Mister Supranational, que ocorreram no começo de julho na Polônia.

Confira abaixo a agenda de cinco importantes concursos de miss nos próximos meses:

MISS UNIVERSE SÃO PAULO – 24 de julho

O concurso estadual, que elege uma representante de São Paulo para o Miss Universe Brasil 2024, será realizado entre os dias 22 e 24 de julho, na capital paulista. O confinamento das misses será no hotel Nacional Inn Jaraguá São Paulo, no centro da cidade, e a cerimônia da final será no palco do Studio Stage Espaço de Eventos, na Lapa de Baixo, zona oeste. O show será transmitido ao vivo pela Connect TV e pelo canal do concurso no Youtube, ambas a partir das 21h. Quem coroa a nova paulista é a titular de 2023, Vitória Brodt. Para mais informações e ingressos, acesse o instagram do concurso no @missuniversesaopaulo

MISS GRAND BRASIL – 8 de agosto

A etapa brasileira do Miss Grand International 2024 acontece entre os dias 4 e 8 de agosto, com confinamento das candidatas no hotel Wyndham Garden São Paulo Convention Nortel, que fica em Santana, zona norte da cidade. A coroação da final, no dia 8, será no palco da casa de shows Tokyo Marine Hall, em Santo Amaro, zona sul, com transmissão ao vivo pela Rede Brasil. Quem finaliza o reinado é a carioca Adriana Yanca, vencedora de 2023. A peruana Luciana Fuster, vencedora do mundial em novembro de 2023, é presença confirmada no evento! Para mais informações e ingressos, acesse o instagram do concurso no @missbrasiloficialgrand

MISS BRASIL TERRA – 30 de agosto

A seletiva nacional do mundial Miss Terra (ou Miss Earth, no original), acontece entre os dias 24 e 30 de agosto, em São Paulo. As misses candidatas à coroa ficarão hospedadas no Sheraton São Paulo WTC Hotel, na região da Berrini, zona sul. Pelo terceiro ano seguido, o show da final será no palco do WTC Teatro (que fica no complexo do Sheraton São Paulo), no dia 30, a partir das 22h30 com transmissão ao vivo pelo canal Record News. Quem se despede do trono é a cearense Morgana Carlos, titular de 2023. Para mais informações e ingressos, acesse o instagram do concurso no @missearthbrasil

MISS BRASIL MUNDO 2024 – 3 de setembro

A eleição da 63ª representante do Brasil no Miss Mundo (ou Miss World, no original) acontece entre os dias 31 de agosto de 3 de setembro novamente na cidade de Machadinho, que fica no extremo norte do Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina. As candidatas à coroa ficarão hospedadas no Machadinho Thermas Resort e Spa e o palco da final será no mesmo local, no dia 3. Com transmissão ao vivo pelo canal do concurso no YouTube, quem se despede da faixa é a amazonense Letícia Frota, que venceu no mundial o título de Rainha das Américas. Para mais informações e ingressos, acesse o instagram do concurso no @missbrasiloficial

MISS UNIVERSE BRASIL – 19 de setembro

O concurso que elege a representante brasileira para o Miss Universo 2024 acontece entre os dias 15 e 19 de setembro, na capital paulista. O hotel onde as 27 representantes das unidades de federação vão ficar confinadas e informações sobre a cerimônia da final e venda de ingressos serão anunciadas pela organização dia 1° de agosto. A nicaraguense Sheynnis Palacios, vencedora do mundial em novembro de 2023, é presença confirmada no evento! Para mais informações e ingressos, acesse o instagram do concurso no @missuniversebrasiloficial