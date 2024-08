São Paulo recebe Seminário de Práticas Integrativas – Terapia Quântica

As práticas integrativas e complementares em saúde (PICS) têm ganhado cada vez mais espaço no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de atendimentos relacionados a essas terapias no Sistema Único de Saúde (SUS) apresentou um aumento significativo nos últimos anos. Em 2018, foram realizados 8,2 milhões de atendimentos relacionados às PICS no SUS. Já em 2022, esse número saltou para 13,5 milhões, o que representa um crescimento de 65% em quatro anos.

Essa tendência reflete a busca crescente da população por essas abordagens, diante desse cenário, especialistas, autoridades e referências desse mercado reúnem-se em São Paulo no Wyndham SP Ibirapuera, nos dias 06, 07 e 08 de setembro no V SPI – Seminário de Práticas, que terá como tema “Terapia Quântica”, considerado o principal congresso de práticas e soluções integrativas do Brasil, onde especialistas discutem avanços e desafios desta área em constante evolução.

“Nosso principal objetivo é oferecer ao público acesso a informações sobre medicina integrativa e práticas complementares de saúde”, afirma Tedalso Basso, CEO da New Quantic, empresa organizadora do evento. “Queremos capacitar e informar as pessoas para que elas possam alcançar um estilo de vida saudável por meio de abordagens integrativas, este evento transformará a forma como elas veem a medicina”, complementa Basso. Entre os nomes de destaque da programação estão: Poliane Cardoso (Ozonioterapeuta), Dra. Lirane Suliano (Aurículoterapeuta), Dr. Dayan Siebra (Cirurgião Vascular), Dra. Fernanda Ben (Farmacêutica Bioquímica), Dra. Adriana Scheeren (Cirurgiã Dentista) e Dr. Elias Pereira (Médico Naturopata).

Além das palestras e painéis, os três dias de evento vão contar com conteúdo especializado para varejistas e marcas do setor. O congresso contará com a presença de mais de 30 expositores, que vão compartilhar as mais recentes tecnologias e demais novidades que estão revolucionando o setor da saúde integrativa. Os participantes do V Seminário de Práticas Integrativas Terapia – Quântica podem explorar a feira de expositores, e encontrar descontos exclusivos na aquisição de produtos, participar de sorteios e receber diversos brindes.

O V Seminário de Práticas Integrativas – Terapia Quântica acontece entre 06 e 08 de setembro de 2024, no Wyndham São Paulo Ibirapuera, hotel que fica a 280 metros da estação de metrô Eucaliptos. Para mais informações acesse o Perfil do Instagram ou o site para adquirir ingressos.