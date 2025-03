São Paulo recebe semifinal internacional de games

Participantes do Brasil e de mais 7 países da América Latina vão disputar a semifinal da grande copa do mundo de desenvolvimento de jogos: a 9º edição da GameJamPlus. Gratuito e aberto ao público, o evento vai acontecer no dia 29 de março, no Hub Green Sampa, em São Paulo (SP). Os vencedores serão classificados para a grande final internacional em junho, em Brasília.

Além da classificação, a competição irá premiar o melhor jogo da América Latina, do Brasil e os melhores games brasileiros por região, entre outras categorias. Ao todo, foram convidados 150 representantes de times das sedes regionais, além de organizadores locais da competição.

Durante a programação, haverá uma exposição de jogos com playtest de estúdios acelerados pela SPCine e Adesampa. O público poderá experimentar alguns games e dar feedbacks diretamente para os produtores, visando a melhoria dos projetos.

GJ+

Presente em mais de 40 países, a GameJamPlus é a maior maratona competitiva de desenvolvimento de jogos voltada para negócios do mundo. A iniciativa conta com a parceria da Adesampa e Spcine, entidades comprometidas em apoiar o desenvolvimento de jogos em São Paulo.

Para Juliana Brito, CEO da GameJamPlus, a semifinal e a final da GJ+ oferecem experiências únicas para os desenvolvedores. Além de apresentar o talento para o mundo dos games, há uma troca de conhecimento entre os competidores e o próprio público.

Ela ainda comenta que a iniciativa tem colaborado com o ecossistema empreendedor brasileiro neste setor. “Temos contato com vários times de desenvolvedores brasileiros que nasceram na GameJamPlus e, hoje, conseguiram transformar seus estúdios em projetos realmente rentáveis”.

“Queremos fomentar novos talentos do universo dos games, como programadores, músicos, profissionais das áreas de negócios, marketing, artes, entre outros”, ressalta Juliana.

Serviço:

Semifinal Brasil e Latam da 9º GameJamPlus – Edição 24/25

14h, 29 de março, na Hub Green Sampa

Transmissão ao vivo pelo link: https://www.youtube.com/@GameJamPlus