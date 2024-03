São Paulo recebe seletiva inédita do Red Bull Dance Your Style neste sábado (16)

São Paulo está pronta para receber um evento mundial inédito com importantes nomes da cena de dança, performances de alto nível e energia contagiante. De maneira totalmente gratuita e aberta ao público, o campeonato global de danças urbanas Red Bull Dance Your Style chega pela primeira vez à capital paulista para a seletiva inaugural da competição, neste sábado (16), no Centro Cultural São Paulo. Tocando as músicas mais bombadas da atualidade e com uma plateia participativa que atua como júri, os dançarinos se enfrentarão em busca das primeiras vagas para a final nacional.

Do hip hop ao house, do locking ao popping, a pista de dança de Red Bull Dance Your Style é embalada pela trilha sonora de sucessos imprevisíveis e as habilidades de freestyle e musicalidade dos participantes são testadas através deste elemento surpresa. Nas batalhas, os participantes competem no formato 1×1, sem saber qual música irá tocar – por isso, a capacidade de improviso do dançarino é um elemento-chave para se destacar. É preciso mostrar muita personalidade, originalidade e qualidade técnica – e vence quem der o melhor show, mostrar o seu estilo e conquistar o voto majoritário da plateia.

“São Paulo oferece um mundo de possibilidades em diversas áreas culturais e, claro, na cena de danças urbanas não é diferente. Os dançarinos paulistas já estão acostumados a participar de competições e estão sempre se desafiando. Por isso, acredito que vamos ter um nível extremamente alto e com certeza o público vai ver isso refletido nas apresentações”, diz Raquel Cabaneco, coreógrafa do rapper Djonga e integrante do ballet da cantora Urias, que é responsável pela curadoria do evento no Brasil ao lado do dançarino e produtor audiovisual Pedro Brum.

Além de São Paulo, outras duas capitais ao redor do país vão receber as seletivas regionais abertas ao público: Salvador, no dia 13 de abril, no Largo Tereza Batista; e Belo Horizonte, no dia 20 de abril, no Centro de Referência das Juventudes (CRJ). No dia 11 de maio, o campeonato retorna a São Paulo para a decisão final, que irá escolher um brasileiro para representar o país na final mundial em Mumbai, na Índia.

“O Red Bull Dance Your Style é um evento que reúne criatividade, entretenimento e conexão. Muito além do desafio entre os dois competidores que estão batalhando, eu vejo esse evento como algo que tira o dançarino da sua zona de conforto, fazendo com que ele aplique seu estilo de dança em músicas imprevisíveis e, ao mesmo tempo, faça essa interação e tenha uma troca com o público a fim de conquistar o voto da maioria. É um convite para todas as pessoas, não só dançarinos, se conectarem com o mundo das danças e expandirem sua criatividade se divertindo”, finaliza Cabaneco.

No último ano, o título nacional ficou com o dançarino especialista em passinho André DB, que representou o País na Alemanha. Já na primeira edição, em 2022, a vencedora foi Darlita Albino, atualmente coreógrafa da cantora Gaby Amarantos e dançarina da equipe de Pabllo Vittar e Drik Barbosa, que viajou até a África do Sul para tentar chegar ao lugar mais alto do pódio global. Outra novidade desta edição é que todos os eventos contarão com a Philips como parceira oficial.

SERVIÇO

Red Bull Dance Your Style 2024