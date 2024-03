São Paulo recebe segunda etapa do projeto gratuito Vem Bailar

São Paulo receberá, no dia 8 de março, o Programa Vem Bailar, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esportes, que promove a valorização da atividade física e de lazer na vida de jovens, adultos e idosos. O evento acontecerá no Conjunto desportivo Baby Barione a partir das 15horas.

Criado no ano passado, o projeto oferece uma programação com caráter participativo e de entretenimento e lazer, elevando a autoestima e a socialização, por meio da prática de atividade física e esportiva. Neste ano, serão mais 10 etapas, que acontecerão de março a julho de 2024, no Estado de São Paulo.

Nesta segunda fase, será mantido o formato inicial do Vem Bailar que é a Dança de Salão em seus inúmeros estilos (Forró | Samba de Gafieira | Merengue | Salsa | Tango | Lambada | Zouk Brasileiro | Bachata | Maxixe e muito mais), mas com a inclusão de um novo estilo, o Street Dance, com apresentações de Hip Hop e batalhas de Breaking. A escolha do novo ritmo foi feita após pesquisa para identificar qual seria mais atrativo para este público jovem. O Street Dance trabalha habilidades de coordenação, equilíbrio e ritmo, desenvolvendo a expressão corporal e conscientização de equipe. Em dezembro de 2020, o Comitê Olímpico Internacional (COI) oficializou a entrada do Breaking (um estilo de Street Dance) como modalidade olímpica em Paris 2024.

Durante os eventos banda e Djs também animam os bailes com ritmos como Forró, Samba de Gafieira, Merengue, Salsa, Tango, Lambada, Zouk Brasileiro, Bachata e Maxixe.

Para informações, calendário e inscrições gratuitas, acessar o site: http://www.vembailar.com.br

Contato: contato@vembailar.com.br

Etapa Campo Limpo Paulista

Data: 08/03/2024

Horário: a partir das 15h

Local: Conjunto desportivo Baby Barione – Rua Dona Germaine Burchard, 451 Água Branca – São Paulo