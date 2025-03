SP recebe reconhecimento internacional por suas políticas de arborização

A cidade de São Paulo foi novamente agraciada com o título de “Cidades Árvores do Mundo” pela Arbor Day Foundation e pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU), consolidando-se como um modelo global em gestão sustentável de áreas verdes urbanas. Este é o quarto ano consecutivo que a capital paulista se destaca nesse reconhecimento, sendo uma das 171 cidades em todo o mundo a receber o certificado, dentre as quais 20 são brasileiras.

O prêmio simboliza a dedicação de São Paulo em avançar em práticas de desenvolvimento sustentável e na preservação da vegetação urbana, alinhando-se a outras iniciativas promovidas pela administração municipal para proteger o meio ambiente e aprimorar a qualidade de vida dos seus cidadãos.

Para a concessão do título, cinco critérios foram rigorosamente avaliados: responsabilidade na gestão das árvores urbanas, implementação de políticas eficazes de arborização, avaliações regulares das árvores e florestas, alocação orçamentária anual e celebrações das conquistas alcançadas. A cidade cumpriu todos os requisitos exigidos e reafirmou sua posição entre as líderes mundiais em arborização urbana. Desde 2021, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) já plantou mais de 200 mil árvores através de diversas ações voltadas à compensação ambiental e ao incremento da cobertura verde.

São Paulo obteve sua primeira certificação em 2020 e desde então tem implementado políticas públicas consistentes voltadas à sustentabilidade. Um dos principais programas em andamento é o Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU), que reúne ações destinadas a expandir as áreas verdes da metrópole. Dentre as 170 iniciativas previstas no plano, 14 foram concluídas, 18 estão em fase finalização e 36 estão em implementação.

Rodrigo Ashiuchi, secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, destacou que esse reconhecimento representa não apenas um marco importante, mas também um incentivo para continuar investindo na arborização urbana como parte integral do planejamento da cidade. Ele comentou sobre a colaboração entre diferentes secretarias na execução de projetos que visam o plantio, manutenção e proteção das árvores urbanas. “Esse prêmio demonstra que estamos trilhando o caminho certo para transformar São Paulo em um espaço mais sustentável e resiliente”, afirmou Ashiuchi.

Para 2024, a meta da Prefeitura é estabelecer um novo recorde com o plantio de 120 mil novas mudas de árvores. Diversas parcerias com secretarias têm sido firmadas para impulsionar iniciativas como a “Caravana do Verde”, que realiza plantios aos sábados em várias regiões da cidade; “Bosques Urbanos”, que cria pequenas florestas para preservar a biodiversidade; além das ações “Vagas Verdes”, “Jardins de Chuva” e uma campanha fortalecida para doação de mudas do Viveiro Manequinho Lopes aos munícipes interessados em plantar em suas residências.

Ashiuchi ressaltou ainda a importância das iniciativas climáticas afirmando: “Desenvolver ações contra as emergências climáticas é uma responsabilidade coletiva, e nós, enquanto agentes públicos, devemos facilitar esses projetos e oportunidades. Estou convencido de que essa visão nos permitiu conquistar mais uma vez o título de ‘Cidade Árvore do Mundo’.”

Critérios Avaliados:

Responsabilidade com as árvores urbanas: A cidade possui uma política clara para o cuidado e manutenção das árvores.

A cidade possui uma política clara para o cuidado e manutenção das árvores. Políticas de arborização: Um plano focado no aumento da cobertura verde na metrópole.

Um plano focado no aumento da cobertura verde na metrópole. Avaliações de árvores e florestas: Monitoramento regular da saúde das árvores urbanas.

Monitoramento regular da saúde das árvores urbanas. Orçamento anual: Recursos financeiros específicos destinados à vegetação urbana.

Recursos financeiros específicos destinados à vegetação urbana. Celebrações de conquistas: Eventos promovidos para comemorar os avanços na arborização.

Ações Relevantes do PMAU:

Ação 96: Identificação e avaliação de novos locais para plantio.

Caravana do Verde: Novos plantios realizados nas diversas regiões da cidade.

Bosques Urbanos: Criação de áreas verdes menores voltadas à biodiversidade.

A Arbor Day Foundation lidera este programa internacional com quase cinco décadas de atuação. Esta organização sem fins lucrativos visa inspirar ações voltadas ao plantio e cuidado com as árvores como solução para diversos desafios globais, incluindo mudanças climáticas. A FAO complementa este esforço ao promover estratégias sustentáveis para florestas urbanas ao redor do mundo.

