São Paulo recebe prêmios por realização da primeira gamescom latam

O Governo de São Paulo recebeu honrarias especiais pela realização da primeira gamescom na América Latina, a versão latino-americana de um dos maiores eventos sobre games do mundo, ocorrida em junho deste ano. Os reconhecimentos, nas categorias “Best home for gamescom latam” e “Most important supporter” (Melhor casa e Apoio mais importante, em tradução livre) foram entregues à secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton, e à InvestSP – agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico –, nesta quarta-feira (21), em Colônia, na Alemanha.

“A gamescom latam foi um marco histórico para a indústria de jogos na região. O evento é uma vitrine para o talento e a inovação, e temos um forte compromisso com o setor de games. Receber esses prêmios é um importante reconhecimento do esforço do Estado para fortalecer a nossa posição dentro do cenário global da economia criativa”, pontuou Marília Marton.

Os prêmios foram entregues por Nathanael Liminski (ministro de Relações Internacionais e Mídia do Estado de North Rhine-Westphalia), Walid Nakschband (CEO Fundação de mídia e Filme de NRW), Manfred Janssen (CEO KölnBusiness) e Gerald Böse (CEO Koelnmesse).

“O objetivo não é apenas fomentar a criação de jogos, mas também investir no desenvolvimento das pessoas por trás dessas inovações. Na gamescom latam, vimos como São Paulo está se tornando um polo de talento e criatividade, impulsionando não só a economia, mas também o potencial humano”, declarou Nathanael Liminski.

A gamescom latam 2024 foi realizada em São Paulo, no São Paulo Expo, de 26 a 30 de junho. Este evento marcou a primeira edição da gamescom na América Latina, trazendo uma experiência imersiva para os fãs de jogos. Com mais de 400 jogos disponíveis para teste, o evento contou com a presença das maiores publishers do mundo, incluindo Nintendo, Warner Bros. Games e Bandai Namco.

Além dos jogos, a feira ofereceu palestras, competições de e-Sports, meet & greet com criadores de conteúdo e um espaço dedicado ao cosplay. A gamescom latam 2024 destacou-se como um ponto de encontro essencial para a comunidade gamer, promovendo a criatividade e a paixão pelos jogos.

Foram mais de 100 mil visitantes de mais de 70 países, além de mais de quatro milhões de visualizações por transmissões online do evento. Somente do Brasil, foram 636 empresas do setor presentes, do total de 1020 representantes da indústria do entretenimento.

A estreia da primeira edição da Gamescom Latam na América Latina foi uma articulação da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, por meio do CreativeSP, programa da pasta e da InvestSP. Focado na geração de negócios e na atração de investimento estrangeiro, o programa leva empresas paulistas para os maiores eventos de economia criativa do mundo.

A próxima edição do evento está marcada entre os dias 30 de abril e 4 de maio de 2025, desta vez no Anhembi, também em São Paulo.