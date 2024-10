São Paulo recebe o musical infantil “Lance de Escola” 

Sucesso de público por onde passa, a dupla Kysha e Mine faz a sua estreia em São Paulo. No próximo domingo, dia 03 de novembro, a turnê do musical “Kysha e Mine: Lance de Escola” chega ao Teatro Santo Agostinho, no bairro da Liberdade. Serão três sessões ao longo do dia, às 14h20, 17h30 e às 19h40. Os ingressos estão à venda e a previsão é de esgotar todos os horários.

A turnê nacional do espetáculo já passou por lugares como Rio de Janeiro, Niterói, Volta Redonda e Belo Horizonte, e todas as sessões com ingressos esgotados. “Kysha e Mine: Lance de Escola” apresenta músicas dançantes e uma história inspiradora ao ressaltar a importância da amizade e do autoconhecimento para superar obstáculos e alcançar os sonhos. Os artistas Stefan Baby, Argentino e Fidelis também fazem parte do elenco. A direção musical é de Umberto Tavares e Jefferson Junior, renomados nomes da indústria fonográfica, enquanto a direção e coreografia são assinadas por Babi Gomes e Bru Gomes.

Com mais de 3,6 bilhões de visualizações só no YouTube, a dupla Kysha e Mine é um verdadeiro fenômeno na internet com o público infanto-juvenil. No Tik Tok, elas somam mais de 100 milhões de curtidas em diversos conteúdos e vídeos de dancinhas virais. As jovens cantoras e compositoras colecionam singles com sonoridade pop com diversas parcerias especiais como WC no Beat, DJ 2F, MC Divertida, Xurrasco, Os Quebradeiras, entre outros.

SERVIÇO

“Kysha e Mine: Lance de Escola”

Data: Domingo (03/11)

Local: Teatro Santo Agostinho (Rua Apeninos, 118, Liberdade – São Paulo)

Horários: 14h20 / 17h30 / 19h40

Valores: A partir de R$ 50

Classificação etária: LIVRE

Ingressos: https://encurtador.com.br/0Up3h