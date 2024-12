São Paulo recebe novos quadriciclos para fortalecer segurança no litoral

As autoridades de segurança do litoral paulista anunciaram a incorporação de 44 quadriciclos ao seu arsenal, com o objetivo de intensificar as atividades de patrulhamento e atendimento aos turistas na região. A cerimônia de entrega dos veículos ocorreu nesta sexta-feira (27) em Guarujá e contou com a presença de diversas autoridades.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, destacou a importância desses novos equipamentos para a eficácia das operações. “Esses quadriciclos vão ajudar a salvar muitas vidas, além de proporcionar melhores condições para nossos bombeiros. Esses profissionais enfrentam desafios constantes, especialmente em situações adversas no mar, e precisam estar sempre preparados para lidar com o pior cenário. O trabalho deles é inestimável”, afirmou durante o evento.

Os quadriciclos serão destinados ao Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e ao 6° Grupamento de Bombeiros, aprimorando assim o atendimento em situações de emergência. O investimento total para a aquisição dos veículos foi de R$ 2,5 milhões, viabilizado por meio de uma emenda parlamentar.

Cada quadriciclo possui um valor estimado em R$ 56,9 mil e está projetado para operar em áreas com difícil acesso, como praias e trilhas, garantindo maior agilidade no atendimento a ocorrências em pontos estratégicos dos litorais sul e norte do estado.

A medida representa um passo significativo na modernização das forças de segurança pública em São Paulo, reafirmando o compromisso da gestão atual em priorizar investimentos que aumentem a eficiência e garantam a proteção dos cidadãos nas regiões litorâneas.