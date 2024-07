São Paulo recebe neste sábado festival IPA Day 

O festival IPA Day São Paulo comemora neste sábado (03) o estilo preferido de quem aprecia cervejas artesanais, especialmente aquelas com presença marcante dos aromas, sabores e amargor do lúpulo, a flor que é o “tempero da cerveja”. O evento será realizado na Cervejaria Tarantino, no Limão, e recebe 23 rótulos de India Pale Ale e seus subestilos de 20 diferentes cervejarias paulistas.

Com formato open bar de cervejas e água, o festival abre as portas às 14h e segue até 22h, apostando no estilo urbano-industrial em homenagem à maior metrópole do país. Por isso, atrações musicais foram selecionadas nas ruas da cidade e incluem as bandas Cucamonga, Hammerhead Blues, Mother Trouble e Picanha de Chernobill, além da blueswoman Nil Guimarães.

O festival também terá performance com grafiteiros, que irão deixar sua arte nos muros da Cervejaria Tarantino. O mesmo estilo também está presente no copo evento que a cada ano, desde 2019, é ilustrado com streetart. Este ano quem assina o copinho é o grafiteiro @lel1n.

As chopeiras também reforçam a pegada urbana o evento com todas as cervejas sendo servidas por beertrucks, as famosas kombis e até fuscas de cerveja. A paixão pelas IPAs é tanta que amantes do estilo, operam voluntariamente as torneiras, explicando aos participantes todos os detalhes da bebida. A gastronomia fica por conta de uma praça de alimentação completa. O evento tem patrocínio de Mendorato, Fermentis e Voepass.

Tendências

Vitrine das cervejarias que buscam apresentar suas melhores IPAs para um público exigente, o IPA Day se tornou um indicador das tendências do estilo no Brasil. “Marcas reconhecidas e cervejarias estreantes trazem alguns de seus produtos mais desejados e realizam também lançamentos no festival. Este ano teremos 10 cervejas inéditas junto com rótulos clássicos que podem ser degustados livremente”, explica Rafa Moschetta, organizador do IPA Day São Paulo.

E mesmo sendo um festival exclusivo de IPAs, não existe monotonia pois o estilo já deu origem à diversos outros estilos e subestilos com sabores, cores e texturas diversos. Este ano serão 12 subestilos de IPAs.

Além das tradicionais American IPA e West Coast IPA, o line-up cervejeiro inclui potentes Double IPAs e Triple IPAs e versões mais leves como Session IPAS. A brasilidade e o toque tropical estão nas IPAs com frutas como uma New England IPA com Caju, uma Juicy IPA com café e uma Sour IPA com pêssego. Nesta edição até as Black IPAs, voltaram à carta de cervejas com duas receitas.

E embora as New England ou Juicy IPAs e suas variações ainda dominem dentre as opções com 11 rótulos no total, a variedade de ingredientes e subestilos reforça a diversidade. Além de frutas as IPAs também abraçaram a tendência da cannabis com que três rótulos contendo terpenos. E, claro, diante o crescimento da produção nacional de lúpulos, também há receitas que expressam o terroir nacional por meio do dos lúpulos brasileiros, o ingrediente símbolo das IPAs.

Além de marcas da capital paulista o festival recebe cervejarias de São Bernardo do Campo, Santo André, Barueri, Diadema, Piracicaba, Santos, Ribeirão Preto, São Sebastião e Campinas.

IPA Day Brasil

O festival IPA Day Brasil nasceu em Ribeirão Preto, em 2012, quando ainda havia poucas opções de cervejas deste estilo no país. Sua primeira edição, realizada no Centro de Distribuição da Cervejaria Colorado, reuniu todas as IPAs comerciais do Brasil. Desde então o festival cresceu e o mercado de IPAs também. Sua edição nacional, O IPA Day Brasil, continua sendo realizada anualmente em Ribeirão Preto mês de novembro. A edição paulista, com rótulos estaduais, foi criada em 2019 e está em sua 4ª edição.

Lista de cervejas:

Bareô – Freya – Session Juicy IPA

Calmaria e Trimudas – Triângulo da Calmaria – Black IPA

Croma – Cajux – Neipa com caju

Dinastia – Onyx – New England / Juicy IPA

Dogma – Rizoma – Double IPA

Em Nome do Malte – Holy Breeze – West Coast IPA

Escafandrista – Swamp Monster With a Hard on For Thiols – Triple Neipa

Everbrew – Everterps Kosher Tangie – New England / Juicy IPA

Juan Caloto – Un Peso En El Paso – West Coast IPA

Locals Only – Terpened Hops of Dogtown- West Cost IPA com terpeno

Los Forajidos Brewing Co. – Port Of Liberty – Double Neipa

Mad Lizard – The Greener – Double Neipa

Maltesa – Princess Peach – Sour IPA com pêssego

Manube – Terra Brasilis – New England / Juicy Ipa

Raging Beer – Back on Track – New England / Juicy IPA

Santista – Praça da Independência – American IPA

SBC Cervejaria- Hércules Veio Hoje – West Coast IPA

Sigilo Total – Basket Hazy – Double Neipa

SP-330 e BR Brew – VIVA TU!- New England / Juicy IPA

Tarantino – Manga IPA – West Coast Hazy IPA

Tarantino – Micro IPA – Session IPA

Tarantino – Miracle IPA – American IPA

Tesla – Pierre Acende E Corre – Neipa com terpenos e flor de sal

T-Rex – Toro Black IPA – Black IPA

Trilha – Grão Supreme – Juicy Coffee IPA

Serviço

IPA Day São Paulo

Data: 3 de agosto

Horário: 14h às 22h

Local: Cervejaria Tarantino

R. Miguel Nelson Bechara, 316 – Limão, São Paulo – SP

Ingresso: R$ 249,00 (2º lote) – (com descontos para grupos)

Link