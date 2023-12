São Paulo recebe maior evento de petiscos de boteco do mundo

De clássicos como coxinhas e pastéis a opções mais ousadas e regionais, a comida de boteco é uma verdadeira celebração da culinária descontraída e saborosa, ideal para embalar o happy hour ou uma boa conversa entre amigos. Pensando nisso, o Porks – Porco & Chope, maior rede especializada em carne suína do país, vai promover o 1º Festival Nacional ‘Comida de Boteco do Porks’, que acontece entre os dias 12 e 17 de dezembro.

Entre as criações para o festival, destacam-se as porções “Let’s Party”, composta por mix de bolinho de carne seca e coxinha de linguiça defumada, e “Fritas com Pulled Pork e Cream Cheese”. O cardápio inclui ainda “Mandioca enrolada no Bacon”, “Torresmo de Rolo”, entre outras delícias. “Nosso objetivo é proporcionar uma experiência gastronômica única, que mescla a simplicidade e a autenticidade desses pratos, enaltecendo a riqueza da culinária brasileira”, diz José Araújo Netto, fundador do Porks – Porco & Chope.

O evento vai acontecer simultaneamente em 30 cidades brasileiras: Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Araucária (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Cascavel (PR), Ponta Grossa (PR), Londrina (PR), Florianópolis (SC), Itajaí (SC), Criciúma (SC), Santa Maria (RS), São Paulo (SP), Santos (SP), Piracicaba (SP), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Sinop (MT), Goiânia (GO), Rio Verde (GO), Brasília (DF), Águas Claras (DF), Gama (DF), Samambaia (DF), Guará (DF), Ceilândia (DF), Recife (PE), Teresina (PI) e João Pessoa (PB).

Para ficar ainda melhor, o Porks não cobra 10%, entrada ou couvert artístico. Além disso, todas as unidades da rede são pet friendly, ou seja, os clientes podem curtir a companhia de seus animais de estimação enquanto apreciam as delícias do festival.

O 1º Festival ‘Comida de Boteco do Porks’ vai acontecer entre os dias 12 e 17 de dezembro em todas as unidades da rede espalhadas pelo país. No Estado de São Paulo, o Porks está localizado nas cidades de Santos (Av. Dr. Epitácio Pessoa, 168 – Embaré), Praia Grande (R. Mal. Floriano Peixoto, 52 – Canto do Forte) e em dois endereços na capital paulista (R. Augusta, 1292 – Consolação e Rua Quintana, 736 – Brooklin). Mais informações no Instagram oficial da rede (@porks_brasil).