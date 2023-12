São Paulo recebe Feira Vegana de Natal neste final de semana

Neste mês de dezembro, São Paulo será palco de um evento imperdível que promete encantar os amantes da culinária vegana e proporcionar uma experiência mágica para toda a família. A Feira Vegana de Natal, organizada pela Vegnice, acontece nos próximos dias 16 e 17 de dezembro, na área verde da Faculdade Oswaldo Cruz, prédio 3, localizada na Rua Brigadeiro Galvão, 535, na Barra Funda.

Cada vez com mais adeptos, a feira vegana vem ganhando espaço por trazer releituras deliciosas de pratos clássicos, e desta vez, ela se destaca pelas iguarias das ceias natalinas que, em sua preparação, não utilizam ingredientes de origem animal, como o chester, o peru, os tradicionais panetones, ou chocotones, e as suculentas rabanadas. Além da tradicional culinária de Natal, o evento oferece ainda uma variedade de pratos típicos de diversos países e nacionalidades, como fast foods, salgados, doces e sobremesas internacionais. O evento preza pela diversidade e inclusividade, pois visa atender não só ao público com estilo de vida vegano, como também àqueles que possuem algum tipo de intolerância à lactose e/ou ao glúten. “Ter uma gama de opções e quitutes para todos os gostos, proporciona um Natal mais saudável e acessível, até para as pessoas que possuem restrições alimentares”, completa Priscilla Gopi, idealizadora da feira e proprietária da Vegnice Eventos.

Fora isso, a feira conta com uma grande variedade de estandes de pequenos produtores, que vão de cosméticos naturais e orgânicos até bijuterias ecologicamente corretas, vestuário importado e presentes exclusivos. Como de costume, a Feira Vegana de Natal é “amiga dos animais domésticos”, ou seja, está pronta e adaptada para receber os cachorros, gatos e outros pets dos visitantes. Além de pet-friendly, o evento ainda cede espaço para outra feira destinada à adoção de bichinhos resgatados, realizada pela ONG Encontrei um Amigo.

A edição natalina será a última dos eventos com selo Vegnice em 2023, que só volta às atividades em fevereiro do próximo ano.

Serviço:

Feira Vegana de Natal – Vegnice

Data: 16 e 17 de dezembro de 2023

Horários: Sábado das 12h às 21h; Domingo das 12h às 20h.

Local: Área verde da Faculdade Oswaldo Cruz, Rua Brigadeiro Galvão, 535, Barra Funda, São Paulo-SP

Evento gratuito

Classificação: Livre